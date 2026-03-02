Všude vám cpou věrnostní aplikace. Vyplatí se ale doopravdy?
2. 3. 2026 – 12:57 | Zprávy | Anna Pecena
Věrnostní aplikace a kartičky s body slibují slevy a výhody, ale co když se z výhody stane past, která vás přiměje kupovat víc a sdílet víc osobních dat, než byste chtěli? Mnoho Čechů si myslí, že tyhle programy šetří jejich peněženku. Realita ale podle odborníků není tak růžová.
Jak věrnostní aplikace fungují a proč nejsou zadarmo
Věrnostní programy obchodů a supermarketů – dnes převážně v aplikacích – jsou v Česku velmi rozšířené. Spotřebitelé je používají v řetězcích i menších obchodech, aby získali slevy nebo speciální nabídky při placení. Z dat odborných studií ale vyplývá, že jejich hlavním cílem není primárně šetření zákazníků, ale získání co největšího množství informací o jejich nákupním chování. Obchodníci sledují, co, kdy a kolik kdo kupuje, aby mohli cílit reklamu a zvyšovat svůj zisk.
To znamená, že údajné výhody mohou být vykoupeny vysokou cenou – ne v penězích, ale ve sdílení osobních dat, která pak obchody dále využívají. Údaje jako e-mail, telefonní číslo, rodné číslo nebo dokonce informace o tom, jak platíte, se často shromažďují při registraci do programu.
Navíc, podle evropských dat a českých výzkumů mnozí uživatelé věrnostních programů vlastně nechtějí sdílet tolik osobních údajů, ale přesto to dělají pro malé slevy nebo bonusy.
Úspora? Ano, ale… cena je jinde
Co do úspor: určitě existují věrnostní programy, které poskytují slevy nebo body, které lze proměnit v nákupní výhody. Češi je hojně využívají v supermarketech i jiných obchodech.
Ale pozor: studie z minulých let ukázala* že lidé s věrnostní kartou často utratí víc než ti, kteří ji nemají. To znamená, že věrnostní programy mohou podporovat větší spotřebu a vyšší výdaje, aniž by vám reálně ušetřily peníze ve srovnání s jinými cenami.
Firmy vědí, že pokud máte kartu nebo aplikaci, máte tendenci kupovat právě u nich – i když je cena celkově vyšší. Tím se vaše útrata může násobně zvýšit, aniž by slevy ve výsledku stáhly faktickou cenu dolů.
Data vs. úspora: kdo na tom vydělá nejvíc?
Shrnutí je jednoduché – věrnostní aplikace nejsou úplně špatné, ale nejsou ani ta bezplatná a neutrální pomoc pro vaši peněženku, jak se může zdát na první pohled:
Obchody získávají hodnotná data o vašem nákupním chování, což jim pomáhá prodávat víc a častěji.
Vy dostanete drobné slevy nebo body, které mohou mít nižší hodnotu, než co celkově utratíte.
Některé programy dokonce automaticky zvyšují vaši spotřebu při snaze získat další úroveň výhod – což vede k vyšším celkovým nákupům.
Takže ano, věrnostní aplikace vám mohou ušetřit pár korun. Ale často platíte jinou cenou – svými osobními údaji a tendencí utratit více, než byste bez nich udělali. Před registrací do další věrnostní aplikace si rozmyslete, jestli ta „výhoda“ je skutečně výhodná i pro vás, nebo spíš pro obchodníka.