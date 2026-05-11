Všichni zbývající cestující z lodi Hondius odletí dnes z Tenerife do Nizozemska
11. 5. 2026 – 15:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslední cestující z výletní lodě MV Hondius, která kotví u španělského ostrova Tenerife a z níž v neděli evakuovali většinu pasažérů kvůli možné nákaze hantavirem, dnes odletí do Nizozemska.
Informovala o tom španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. Původně byly v plánu na dnešek dva lety, jeden do Nizozemska a druhý do Austrálie.
"Nyní je na palubě 54 lidí, z nichž se (dnes) vylodí 22. Zbývajících 32 odpluje do Nizozemska... Poté zahájíme dezinfekční práce v přístavu," uvedla ministryně zdravotnictví. Dodala, že všech 22 cestujících odletí jedním letadlem do Nizozemska, protože letoun z Austrálie by nestihl přiletět včas. Garcíaová uvedla, že letadlo z Austrálie mělo jisté problémy, které ale nespecifikovala.
Na palubě do Nizozemska poplují podle dřívějších informací pouze členové posádky a podle šéfky španělské civilní obrany Virginia Barconesová loď poveze také tělo jedné ze tří obětí hantaviru, jež cestovaly na této lodi.
Výletní loď MV Hondius, plující pod Nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. První cestující, 70letý Holanďan, zemřel na palubě 11. dubna. Po necelých dvou týdnech bylo jeho tělo vyloženo na ostrově Svatá Helena, kde vystoupily také tři desítky lidí, včetně manželky zesnulého Nizozemce, která 26. dubna zemřela v nemocnici v Johannesburgu. Testy v tamní nemocnici potvrdily, že se jedná o hantavirus.
Na nákazu hantavirem na lodi zemřela 2. května také žena z Německa. Den nato zakotvila loď na Kapverdech, jejichž úřady nepovolily vylodění pasažérů s tím, že nemají dostatečné zdravotnické kapacity. Později bylo vyjednáno, že loď popluje na španělské Kanárské ostrovy, kam dorazila tuto neděli.