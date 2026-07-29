Vrchol extrémních veder přijde jindy, než se čekalo: Meteorologové zpřesnili předpověď
29. 7. 2026 – 16:28 | Magazín | BS
Největší horko by mělo nakonec přijít v jiný den, než se původně očekávalo
Dnešním dnem dorazilo avizované oteplení a byť se zdá, že absolutní teplotní maximum z předchozí vlny veder tentokrát snad nepadne, neznamená to, že bychom se neměli připravit na pár pořádně žhavých dní.
Až doposud ale meteorologické modely předpokládaly vrchol veder spíš v pátek a o víkendu, nyní ale došlo k upřesnění: Maximální parno přijde dřív. Možná už dokonce zítra.
Odborníci z ČHMÚ svou předpověď zatím nechávají v původním znění: Na čtvrtek předpovídají 33 až 38 °C, na severovýchodě 31 až 34 °C. V pátek se podle týdenního výhledu vyšplhá rtuť teploměrů k 34 až 39 °C.
„Ve čtvrtek 30. 7. a v pátek 31. 7. předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a v nížinách bude zátěž teplem až velmi silná. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu“ píšou meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na sociální síti.
Evropský model ECMWF také vidí oba dny zhruba stejně: Česko pod náporem horkého vzduchu a teploty mezi 35 až 40 °C především ve středních Čechách a na jihu Moravy.
Meterologický agregát AccuWeather pak za nejteplejší den rovnou označuje přímo zítřek: Očekává 38 °C a tropickou dvacetistupňovou noc.
Všechny modely se ale shodují v tom, že po pátku budeme z nejhoršího venku a byť se víkend stále ponese okolo 30 °C, žádné atakování čtyřicítek by už hrozit nemělo.