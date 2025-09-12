Vražda politického influencera před zraky rodiny otřásla Spojenými státy. Vrací se éra politického násilí?
12. 9. 2025 – 17:30 | Zpravodajství | Žanet Ka
Střelba na univerzitě v Utahu ukončila život konzervativního aktivisty před zraky tisíců lidí. FBI pátrá po pachateli, reakce politiků i veřejnosti ukazují, že se Spojené státy ocitly na hraně další vlny polarizace.
Ve středu 10. září 2025 se v americkém Oremu odehrála událost, která rezonuje napříč politickým spektrem. Na půdě Utah Valley University byl během veřejného vystoupení zastřelen Charlie Kirk, 31letý konzervativní aktivista a spoluzakladatel hnutí Turning Point USA.
Střela do krku před plným sálem
Podle policie došlo k útoku krátce po poledni. Kirk vystupoval v rámci své American Comeback Tour, když jej zasáhla kulka do krku. V publiku sedělo odhadem tři tisíce lidí, mezi nimi studenti i podporovatelé. Svědkem události byla i manželka Erika Kirk s dětmi. Lékařská pomoc byla okamžitá, ale zranění byla smrtelná.
Vyšetřovatelé našli na střeše univerzitní budovy Losee Center části opakovací pušky. Na kovu byly vyryty nápisy odkazující k antifašistickým a transgender symbolům. Pachatel zatím nebyl dopaden. Do vyšetřování se zapojila FBI i federální úřad ATF, který má na starosti zbraně a výbušniny. Za informace vedoucí k dopadení je vypsána odměna až 100 tisíc dolarů.
Politická vražda, zaznělo z Utahu
Guvernér Utahu Spencer Cox událost označil za „politickou vraždu“. Prezident Donald Trump na svých sítích vyjádřil soustrast rodině a zdůraznil Kirkův význam pro „novou generaci konzervativců“. Z šoku se nevzpamatovává jen konzervativní část veřejnosti, i mnozí oponenti varují před eskalací politického násilí.
Kdo byl Charlie Kirk
Charlie Kirk patřil k nejviditelnějším postavám americké konzervativní scény. V roce 2012 spoluzaložil organizaci Turning Point USA, která se zaměřovala na mobilizaci mladých voličů. Byl blízkým spojenec prezidenta Donalda Trumpa. Reagoval na zvučná témata společnosti, jako jsou genderová identita, změna klimatu, coronavirus, víra nebo tradiční rodinné hodnoty. Jeho smrt zasáhla nejen americké, ale i světové politiky. Pro jedny byl charismatickým lídrem a symbolem svobody slova, pro druhé tváří radikalizace mládeže a ostré polarizace společnosti.
Jeho smrt přichází v době, kdy jsou Spojené státy sevřeny debatami o extremismu, svobodě projevu a bezpečnosti veřejných akcí.
Otevřené otázky
Vyšetřovatelé nyní hledají odpovědi: kdo je střelec, jaký měl motiv a proč se podařilo pronést zbraň na univerzitní půdu. Jisté je jedno- událost se stane jedním z milníků v diskusi o hranicích americké demokracie a o ceně, kterou může mít veřejná angažovanost.