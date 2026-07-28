Vrak plný šampaňského ukrýval dar pro ruského cara. Na dně ležel 170 let
28. 7. 2026 – 10:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Vrak lodi objevený u švédského pobřeží ukrývá šampaňské, luxusní minerální vodu, porcelán i vzácné meteority. Podle nových zjištění mohl náklad mířit k ruskému carovi Alexandru II.
Když se dvojice polských potápěčů v létě 2024 ponořila k nenápadné anomálii na dně Baltského moře, očekávala nanejvýš obyčejný vrak rybářské lodi. Místo toho před nimi v hloubce 58 metrů vyvstala plachetnice z 19. století, jejíž odkrytý nákladový prostor byl zaplněný lahvemi šampaňského, kameninovými džbány s minerální vodou, bednami porcelánu a dalšími předměty.
To, co nejprve vypadalo jako mimořádně zachovalý obchodní náklad, se během následujících dvou let proměnilo v historickou detektivku. Stopy z mořského dna zavedly badatele do archivů v několika evropských zemích, k výrobcům keramiky i do slavného francouzského šampaňského domu. Nejnovější poznatky naznačují, že loď mohla v roce 1856 nebo 1857 převážet luxusní zboží a oficiální státní dar určený ruskému carovi Alexandrovi II.
Vrak byl objeven přibližně 37 kilometrů jižně od švédského ostrova Öland během expedice podporované organizací Baltictech, která pořádá jednu z největších konferencí technického potápění na světě. Pozdě večer, když se tým připravoval k návratu na pevninu, se na sonarové obrazovce objevila drobná anomálie sotva rozeznatelná od okolních nánosů. Potápěči Pawel Truszynski a Marek Cacaj původně oznámili, že podniknou jen krátký průzkumný ponor. Pod vodou však zůstali téměř dvě hodiny.
„Už tehdy jsme věděli, že se na dně nachází něco velmi zajímavého,“ vzpomínal později vedoucí týmu Tomasz Stachura.
Na palubě objevili řady lahví, zhroucené sudy a bedny s porcelánovým nádobím. Celý nákladový prostor byl podle Stachury zaplněný šampaňským, minerální vodou a keramikou. Potápěči napočítali více než sto lahví šampaňského, skutečný počet však může být mnohem vyšší.
„Potápím se už 40 let. Čas od času člověk najde jednu nebo dvě lahve, ale nikdy jsem neviděl bedny plné alkoholu a takové množství lahví vody,“ uvedl Stachura. V souladu s pravidly pro ochranu podmořských nalezišť vyzvedli potápěči pouze několik předmětů, které měly pomoci při identifikaci lodi. Na hladinu přinesli kameninový džbán, jednu láhev šampaňského a několik kusů nádobí. Zbytek vraku ponechali nedotčený.
Hliněný džbán otevřel cestu do evropských archivů
První významnou stopu představovala kameninová láhev opatřená razítkem s nápisem Nassau. Truszynski a Cacaj se nejprve domnívali, že by mohlo jít o nádobu s rumem spojenou s karibskými piráty, kteří před přibližně třemi stoletími ovládali Nassau, dnešní hlavní město Baham.
Archeoložka Matylda Gierszewska-Noszczynska, která se specializuje na historickou keramiku, však vysvětlila, že razítko odkazuje na německé Nasavské vévodství. Láhev pocházela od výrobce Selters, který do podobných nádob plnil přírodně sycenou minerální vodu z pramene v Niederselters.
Značka používala nalezenou podobu loga mezi lety 1836 a 1866, což výrazně zúžilo možné datum potopení. Právě od názvu Niederselters je ostatně odvozeno označení seltzer pro perlivou vodu. Minerální voda Selters nebyla v 19. století obyčejným nápojem. Byla ceněna pro své údajné léčivé účinky a považovala se za luxusní zboží určené především pro šlechtu a panovnické dvory. Její přeprava měla být podle Stachury natolik cenná, že ji někdy doprovázela policie.
Silnostěnné kameninové nádoby chránily vodu před světlem a vzduchem, díky čemuž si během dlouhých cest uchovávala chuť i perlivost. Voda mohla překonat celou Evropu, aniž by výrazně ztratila na kvalitě. Stejně důležitou stopu poskytla láhev šampaňského. Přibližně dva týdny po prvním ponoru ji Stachura otevřel, aby posoudil stav jejího obsahu. Jeho syn si následně všiml velmi slabého francouzského nápisu vyraženého na korkové zátce.
Při bližším zkoumání se podařilo rozpoznat jméno slavného šampaňského domu Louis Roederer z Remeše a označení Carte Blanche. Laboratorní analýza provedená společností následně určila, že nápoj pochází z ročníku 1857 a obsahuje značné množství cukru. Sladké šampaňské bylo v Rusku mimořádně oblíbené. Země představovala za vlády Alexandra II. jeden z nejvýznamnějších trhů společnosti Louis Roederer. Podle ručně psaných účetních knih uložených ve firemním archivu vyvezl podnik v roce 1857 do Ruska téměř 600 000 lahví.
V 19. století bývalo šampaňské obecně sladší než dnes, pro ruský trh se však vyráběly mimořádně sladké varianty. Do nápoje se někdy přidávala také brandy. Vysoký obsah cukru a alkoholu mohl přispět k jeho zachování. Podmínky na mořském dně byly pro skladování téměř ideální. Lahve se nacházejí v chladu, temnotě a pod stálým tlakem. Znalec vína Henry Jeffreys proto připustil, že by šampaňské mohlo být stále poživatelné, přestože už pravděpodobně přišlo o většinu bublinek.
Další zásadní objev přišel při druhé expedici v roce 2025. Truszynski a potápěč Michał Iwicki se tentokrát zaměřili na sedimenty ležící přímo na palubě. Iwicki systematicky prohledával silnou vrstvu bahna, až narazil na keramický talíř opatřený značkou výrobce a číslem 56.
Odborníci z městského archivu ve Stoke-on-Trent v Anglii potvrdili, že talíř vyrobila dnes již zaniklá společnost Davenport v roce 1856. Z archivních dokumentů zároveň vyplynulo, že firma své výrobky obvykle odesílala do kontinentální Evropy bezprostředně po vypálení a dlouhodobě je neskladovala. Loď proto s největší pravděpodobností vyplula na konci roku 1856 nebo na začátku roku 1857.
Toto zjištění je důležité i kvůli původní teorii, podle níž mohl být náklad určen ruskému carovi Mikuláši I. Potápěči tuto možnost zvažovali bezprostředně po objevu vraku, kdy měli k dispozici pouze široké časové rozmezí a informace o lodi, kterou měl car ztratit v oblasti Baltu v roce 1852. Mikuláš I. však zemřel v březnu 1855. Přesnější datování nákladu proto tuto možnost prakticky vyloučilo a pozornost badatelů se přesunula k jeho synovi a nástupci Alexandrovi II.
Luxusní zboží a státní dar pro Alexandra II.
Truszynski si při dalším pátrání uvědomil, že se v nákladovém prostoru setkalo zboží z několika různých částí Evropy. Keramika Davenport pocházela z Anglie, šampaňské z Francie a kameninové lahve s minerální vodou z vnitrozemí dnešního Německa. Všechny tyto cesty se mohly spojit v Hamburku, který patřil mezi nejvýznamnější evropské obchodní přístavy. Právě tam se badatel zaměřil při pátrání v historických dokumentech.
V jednom amsterodamském archivu nakonec nalezl záznam o lodi, který odpovídal technickým rozměrům vraku, počtu stěžňů, poloze potopení i známému složení nákladu. Manifest kromě šampaňského, minerální vody a porcelánu uváděl také keramiku Villeroy & Boch, měřicí přístroje, vzácné minerály a úlomky meteoritů.
Nejcennější část nákladu měl do Ruska posílat nasavský vévoda Adolf jako oficiální dar carovi Alexandrovi II. Adolf měl k dynastii Romanovců blízký vztah. Jeho první manželkou byla velkokněžna Alžběta Michajlovna, Alexandrovova sestřenice. Přestože zemřela už v roce 1845, přátelské vztahy mezi Nasavským vévodstvím a Ruskem přetrvaly.
Podle Truszynského právě tyto rodinné vazby přispěly k tomu, že Nasavsko během krymské války zachovávalo přísnou neutralitu, přičemž neoficiálně stranilo Petrohradu. Krymská válka začala v říjnu 1853 střetem Ruska s Osmanskou říší. Do bojů se později zapojily Británie a Francie, které chtěly zabránit dalšímu posilování ruského vlivu. Alexandr II. nastoupil na trůn během války v březnu 1855 po smrti svého otce.
Rusko nakonec utrpělo porážku a v březnu 1856 přijalo nevýhodné mírové podmínky. Po skončení britské blokády Baltského moře se však obnovil obchod se západní Evropou. Právě v této chvíli měl vévoda Adolf podle Truszynského usilovat o obnovení oficiálních diplomatických vztahů a poblahopřát Alexandrovi k nástupu na trůn. Z Hamburku proto vyslal obchodní loď s nákladem, který měl plnit dva odlišné úkoly.
Jedna část měla zásobit petrohradský trh luxusním zbožím, jehož se ruské aristokracii během války nedostávalo. Šlo například o víno v sudech, kůže, porcelán, minerální vodu a šampaňské. Druhá část představovala mimořádně cenný státní dar pro samotného cara, včetně vědeckých přístrojů, minerálů a meteoritů.
Loď však do Petrohradu nikdy nedorazila. Za dosud neznámých okolností se potopila jižně od ostrova Öland a její náklad zůstal na dně Baltského moře přibližně 170 let. Truszynski zatím jméno plavidla nezveřejnil. Přestože nalezené archivní záznamy velmi přesně odpovídají dostupným informacím, tým Baltictech chce získat jednoznačný fyzický důkaz přímo z vraku.
Potápěči nyní čekají na povolení švédských úřadů k uspořádání třetí expedice. Jeden tým chce v okolí lodi pátrat po lodním zvonu, který mohly mořské proudy odnést dál od trupu. Druhá skupina se plánuje prokopat do nejnižších částí nákladového prostoru.
Největší naděje badatelé vkládají do nalezení meteoritů uvedených v manifestu. Takto cenný a těžký náklad by byl pravděpodobně uložen v malých, zesílených dřevěných bednách, případně v bednách vyložených olovem. Pokud se nacházely pod lahvemi a dalšími předměty, mohly přežít i náraz lodi na mořské dno.
Jejich objevení by podle Truszynského umožnilo plavidlo identifikovat se stoprocentní vědeckou jistotou. Badatelé by následně mohli otevřít také londýnské pojišťovací registry a zjistit, za jakých okolností se loď potopila a zda někdo obdržel náhradu za ztrátu jejího mimořádně cenného nákladu.
Dokud švédské úřady nevydají potřebná povolení, zůstane vrak i s lahvemi šampaňského na místě. Podle Stachury není důvod spěchat. Když náklad vydržel na dně 170 let, může tam bez problémů zůstat ještě o něco déle. Pro Truszynského však největší dobrodružství dávno nepředstavuje samotný ponor. Skutečný příběh podle něj začíná až ve chvíli, kdy se předměty vyzdvižené z bahna podaří propojit s lidmi, událostmi a dokumenty ukrytými v archivech.
Obyčejně vyhlížející hliněný džbán tak přestal být pouhou troskou z mořského dna. Proměnil se v klíč k příběhu evropských panovnických rodů, poválečné diplomacie, luxusního obchodu a lodi, která možná vezla jeden z nejpodivuhodnějších darů určených ruskému carovi.