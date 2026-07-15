Voňavý hit léta, který si zamilujete. Jemná chuť, nádherná vůně a vydrží celé měsíce
15. 7. 2026 – 8:00 | Magazín | BS
Levandulový sirup je hitem letošního léta a vaší limonádě dodá nádech francouzské Provence. Mnoho lidí ale při jeho přípravě udělá jednu fatální chybu, po které chutná hořce.
Přinést si z předzahrádky hrst fialových květů a rovnou je hodit do hrnce může znít jako skvělý nápad. Právě tady ale začíná první obrovský průšvih. Není totiž levandule jako levandule. Pokud sáhnete po špatném druhu, bude váš sirup v lepším případě chutnat jako mýdlo, v tom horším po štiplavém kafru.
Kulinářským svatým grálem je výhradně levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia), někdy označovaná jako levandule lékařská. Jedině tento druh má lahodné, jemně nasládlé květinové aroma bez agresivních silic.
Vyhněte se naopak levanduli francouzské či španělské, které jsou sice nádherné na pohled, ale hodí se spíše do vonných sáčků do skříně. Ideální je květy sbírat během slunečného dne, těsně poté, co se rozvinou. Tehdy mají největší sílu.
Ingredience a postup: Kdy hrozí hořká katastrofa
Výroba samotného sirupu je překvapivě snadná, ale vyžaduje přesné načasování. Hraje se o hodiny. Pokud květy necháte ve vodě příliš dlouho, uvolní se z nich třísloviny a celá várka nenávratně zhořkne.
Co budete na necelé dva litry sirupu potřebovat:
- 2 litry vody
- 20–25 g sušených nebo 120–150 g čerstvých levandulových květů
- 1 kg krystalového cukru
- 2 bio citrony (dobře omyté)
- 25 g kyseliny citronové
Jak na to: Vodu přiveďte k varu a odstavte z plotny. Teprve nyní do ní přisypte fialové květy a na kolečka nakrájené citrony. Přikryjte pokličkou a uložte na chladné místo. A teď to nejdůležitější – stopujte si čas. Nálev nechte louhovat 12, maximálně však 18 hodin. Cokoliv nad 24 hodin je přímá cesta ke zkaženému sirupu.
Druhý den voňavou tekutinu přeceďte přes plátýnko. Zásadní rada: květy už na závěr nijak drasticky nemačkejte! Dostali byste do sirupu kal a nežádoucí pachutě. Do čistého nálevu přisypte cukr a kyselinu citronovou. Ta se postará nejen o chuťový balanc, ale funguje především jako spolehlivý přírodní konzervant proti plísním a udrží krásnou barvu. Směs na mírném plameni zahřívejte (ale už nevařte) zhruba 10 minut, dokud se cukr úplně nerozpustí. Horký sirup přelijte do sterilizovaných lahví, uzavřete a na 5 minut otočte dnem vzhůru.
Přírodní lék proti stresu i tajná zbraň do limonády
Výsledek vaší práce vám v komoře vydrží bez problémů 8 až 12 měsíců (po otevření ho ale raději uložte do lednice a spotřebujte do měsíce). Sirup využijete od léta do zimy. Zkuste ho přimíchat do ranního čaje, zalít s ním palačinky, lívance, nebo s ním oživit vanilkovou zmrzlinu.
Levandule navíc není jen o chuti. Její silice prokazatelně zklidňují nervový systém, uvolňují křeče a pomáhají s nespavostí.
Náš malý letní trik na závěr: Nalijte do sklenice 30 ml levandulového sirupu, přidejte led, vymačkejte šťávu z jedné poloviny limetky a dolijte perlivou vodou. Na okraj sklenice zavěste snítku čerstvé máty. Právě jste připravili tu nejvíce osvěžující letní limonádu, o které si vaši hosté budou povídat ještě v prosinci.