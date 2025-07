Von der Leyenová odmítá pochybení v komunikaci s výrobci vakcín

8. 7. 2025 – 10:56 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na plénu Evropského parlamentu odmítla, že by pochybila v komunikaci s výrobci vakcín v době pandemie covidu-19.

Návrh na vyjádření nedůvěry její komisi, který podal rumunský europoslanec Gheorghe Piperea, zároveň označila za něco, co vychází z "nejstarší extremistické příručky" a je snahou přepsat historii covidu-19. Von der Leyenová současně zdůraznila, že EU nyní musí být silná a jednotná s ohledem na obchodní jednání s USA, podporu Ukrajiny či hájení svých zájmů na nadcházejícím summitu s Čínou. Plénum europarlamentu bude o vyslovení nedůvěry Evropské komisi hlasovat ve čtvrtek. Schválení návrhu se neočekává.

"Není žádným tajemstvím, že jsem byla v kontaktu s nejvyššími představiteli společností, které vyráběly vakcíny, jež nás měly z této krize vyvést. Samozřejmě, že jsem byla, stejně jako jsem vyhledávala rady nejlepších epidemiologů a virologů na světě... Naznačovat, že tyto kontakty byly nějak nevhodné nebo v rozporu s evropskými zájmy, je – podle jakýchkoli měřítek – jednoduše nesprávné," prohlásila šéfka EK.

"Máme zde na výběr. Můžeme následovat pana Pipereu do jeho světa konspirací a údajných zlovolných spiknutí ze strany, jak sám říká 'Bruselu', nebo to můžeme jasně pojmenovat tak, jak to je: další primitivní pokus vrazit klín mezi naše instituce, mezi proevropské a prodemokratické síly v tomto parlamentu. To nesmíme nikdy dopustit – a také nikdy nedopustíme," dodala von der Leyenová během své řeči, která následovala po prohlášení rumunského poslance.

Proevropským sílám v Evropském parlamentu šéfka EK vzkázala, že je připravena s nimi spolupracovat, hledat vyvážené kompromisy a výsledky pro evropské občany. "Nehrajme ty hry extremistů, postavme se za Evropu a přinesme evropským občanům, co chtějí," uvedla von der Leyenová.