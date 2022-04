Aktualizováno: Von der Leyenová, Borrell a Heger jsou na Ukrajině, setkají se se Zelenským

(AKTUALIZOVÁNO, 15:15) Informovala o tom agentura DPA. Lídři ráno oznámili na twitteru, že jsou na cestě, což doplnili fotografiemi na blíže neurčeném vlakovém nástupišti vedle soupravy nesoucí barvy ukrajinské vlajky.

Ve vlaku s nimi do ukrajinské metropole přijel také velvyslanec EU na Ukrajině Matti Maasikas, který se opět usadí na znovuotevřeném zastupitelském úřad EU v ukrajinské metropoli. Diplomat město opustil krátce po zahájení ruské invaze.

Von der Leyenová ve vlaku řekla, že její cesta do Kyjeva je „jasným signálem naší podpory pro Ukrajince“. Návštěvou chce dát podle svých slov naději, pokud jde o možnost budoucího členství Ukrajiny v EU, ačkoliv cesta východoevropské země do EU je nyní nejistá a i v případě pozitivního přístupu členských států by trvala poměrně dlouho, podotýká DPA. Šéfka EK nicméně řekla, že by Ukrajina po válce měla být demokratickou zemí.

Leyenová, Borrell a Heger se v Kyjevě sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem země Denysem Šmyhalem a podle slovenského premiéra budou jednat mimo jiné o možnostech pomoci Ukrajině proti pokračujícímu útoku Ruska. Heger dnes krátce před příjezdem oznámil, že Slovensko poskytlo Ukrajině svůj systém protivzdušné obrany S-300.

Borrell oznámil, že cílem cesty je rovněž znovuotevření zastupitelského úřadu EU v Kyjevě jímž chce dát sedmadvacítka najevo, že „Ukrajina existuje, má svoje hlavní město, vládu a zastupitelství jiných zemí“ a že je země stále pod kontrolou tamních úřadů.

Borrell rovněž oznámil, že hodlá vymezit 7,5 milionu eur (183,7 milionu Kč) na podporu ukrajinského vyšetřování, které se týká možných válečných zločinů spáchaných ruskou armádou v Buči i jinde na Ukrajině.

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.