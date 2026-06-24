Vojtěch podpořil regulaci prodeje energetických nápojů dětem, vzniká návrh
24. 6. 2026 – 10:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let.
Uvedl to na sociální síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje téměř 70.000 českých dětí ve věku 11 až 15 let. Ve Sněmovně podle něj vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé) na dotaz ČTK uvedl, že takové nápoje by měli dětem zakazovat rodiče a ne stát. Pokud by se o návrhu hlasovalo, Motoristé by se rozhodovali jednotlivě.
Poslanci navrhovali omezení prodeje v minulém volebním období, ke schválení nedošlo. Šťastný to tehdy na sociální síti X odmítl. "Blázniví politici ve Sněmovně chtějí těsně před volbami zakázat mládeži energetické nápoje. Jako by to neuměli udělat sami rodiče. Podle nich to musí zakázat stát," napsal Šťastný v červnu 2025.
Dnes ČTK napsal, že podle něj jsou v českém zdravotnictví větší problémy. "Já osobně bych raději řešil strukturální reformu zdravotnictví tak, abychom dokázali ušetřit desítky miliard při současném zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče, než neustálé úvahy o dalších a dalších regulacích chování lidí," uvedl. "Pokud by se však, nedej Bože, o takové věci hlasovalo, nechám ostatní Motoristy, aby se rozhodli podle své úvahy. Pravicovému politikovi napovídat netřeba," dodal.
Zastánci omezení argumentují například rizikem nadváhy a obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí, zrychleným tepem srdce a dalšími zdravotními problémy. "Jediná půllitrová plechovka může obsahovat až 160 miligramů kofeinu, což u části dětí překračuje bezpečný denní limit," uvedl ministr Vojtěch. Televizi CNN Prima News řekl, že věkovou hranici 16 let považuje za „minimální přijatelný standard“ ochrany zdraví dětí.
Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein. Proti regulaci se již dříve vyslovil Svaz výrobců nealkoholických nápojů, podle kterého se po zákazu vytvoří trh s produkty, které budou zákon obcházet a zaměří marketing jen na děti. Organizace Ministr zdraví v pondělí k zavedení regulace vyzvala, podpořila je například Asociace ředitelů základních škol, Unie rodičů nebo dětský ombudsman Martin Beneš.