Vodní kámen zmizí bez zdlouhavého drhnutí. Stačí dvě věci, které už máte doma
7. 7. 2026 – 19:14 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Vodní kámen v toaletní míse patří k nejodolnějším nečistotám v domácnosti. Mnoho lidí při úklidu automaticky sáhne po bělidle v domnění, že si poradí se vším. Jenže právě tady často dělají zásadní chybu. Přestože mísa po použití vypadá bělejší, samotné minerální usazeniny zůstávají na svém místě.
Důvod je jednoduchý. Vodní kámen tvoří především usazeniny vápníku a hořčíku, které se rozpouštějí zásaditými prostředky. Bělidlo sice dezinfikuje a odstraňuje zabarvení, samotný kámen ale prakticky nenaruší. Proto se skvrny velmi rychle vracejí.
Na vodní kámen platí kyseliny
Odborníci na úklid doporučují používat prostředky s kyselým pH, například obyčejný bílý ocet nebo kyselinu citronovou. Ty dokážou minerální usazeniny postupně rozpouštět, aniž by bylo nutné dlouhé a namáhavé drhnutí.
Pomoci může i kombinace jedlé sody a octa. Nejprve nasypte do mísy přibližně půl hrnku jedlé sody, nechte několik minut působit a poté přilijte ocet. Směs začne pěnit, čímž pomůže uvolnit usazeniny. Nakonec toaletu důkladně vyčistěte štětkou a spláchněte.
Tvrdá voda problém zhoršuje
Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, bude se vodní kámen vytvářet výrazně rychleji. Minerály obsažené ve vodě se usazují nejen v toaletě, ale také na bateriích, sprchových hlavicích nebo ve varných konvicích.
Pravidelné čištění jednou za několik dní proto bývá mnohem účinnější než intenzivní drhnutí jednou za několik týdnů. Čerstvé usazeniny se odstraňují podstatně snadněji.
Pozor na jednu nebezpečnou chybu
Při úklidu nikdy nemíchejte ocet ani jiné kyselé prostředky s bělidlem. Jejich kombinace může uvolňovat toxický chlorový plyn, který je zdraví nebezpečný. Pokud chcete použít oba prostředky, vždy mezi nimi toaletu důkladně opláchněte čistou vodou.
Někdy tak stačí změnit jediný zažitý návyk a místo namáhavého drhnutí nechat chemii udělat většinu práce za vás.