VODA Želivka dostala od ÚOHS pokutu 250.000 korun za chyby v tendru
18. 6. 2026 – 12:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Společnost VODA Želivka, která provozuje největší úpravnu vody v Česku a jednu z největších v Evropě, dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 250.000 korun.
Důvodem byly chyby ve více než dvoumiliardovém tendru z roku 2022. Pokuta je pravomocná, potvrdil ji předseda ÚOHS Petr Mlsna. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě. Akciovou společnost vlastní společně několik desítek obcí a Praha. Vyjádření firmy ČTK shání.
Pokuta se týká tendru na rekonstrukci haly filtrace. Podle zjištění antimonopolního úřadu VODA Želivka špatně posoudila kvalifikaci dodavatele, který zakázku získal. Firma Metrostav, který stála v čele vybraného sdružení firem, kvalifikací prokazovala zejména pomocí subdodavatelů. To sice je možné, ale subdodavatelé se musí zavázat, že se na zakázce budou podílet v tak velkém rozsahu, v jakém pokrývají nároky na kvalifikaci. Podle ÚOHS ale závazky subdodavatelských firem byly formulované příliš obecně.
"Z výsledných smluv nakonec plynulo, že firma STRABAG AG měla poskytovat spíše poradenské a kontrolní služby při realizaci díla a firma KUNST pravděpodobně dodávku technologické části a drenážního systému. Je zjevné, že podstatu veřejné zakázky měl plnit sám vybraný dodavatel, ačkoliv prokázal svými referencemi jen zlomek technické kvalifikace,“ uvedl Mlsna.
Úpravna vody Želivka odebírá vodu z vodárenské nádrže Švihov a z ní pokračuje do vodojemu v Jesenici. Podíl Želivky na zásobování Prahy pitnou vodou se pohybuje okolo 74 procent.