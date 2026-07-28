Voda v bazénu zelená za pár dní? Záchrana z Actionu vyjde na pár korun: Návod, jak na to
28. 7. 2026 – 9:01 | Zprávy | BS
Tropy už si brousí zuby a nemůžou se dočkat, až se zakousnou do Česka. A s vedrem se vrací i každoroční letní frustrace majitelů zahradních bazénů: V pondělí čistá voda, ve středu zelený rybník. Řešení stojí méně, než čekáte — a hlavně záleží na pořadí, v jakém do vody co nasypete.
Za zezelenáním nestojí špatná péče, ale fyzika. Když se voda v nezastíněném bazénu ohřeje ke třicítce, chlor se v ní rozkládá několikanásobně rychleji než na jaře a zároveň se řasám daří tak, že se jejich populace dokáže zdvojnásobit během jediného horkého dne. Jakmile voda ztratí průhlednost, obvyklá reakce — přisypat chlor — většinou nezabere. A má to jednoduchý důvod.
Nejdřív pH, teprve pak chlor
Chlor funguje jen v úzkém rozmezí pH, zhruba mezi 7,0 a 7,4. Když se voda po dešti nebo vlivem vedra vychýlí nad 7,6, jeho účinnost padá i o polovinu — můžete do bazénu naházet dvojnásobek tablet a stejně se nic nestane. Proto první krok nikdy není chlor, ale test.
Testovací sada pro analýzu pH a chloru Pool Champion stojí v Actionu 74,90 Kč a vystačí na dvacet měření. Pokud je hodnota vysoko, srazíte ji pH mínus granulátem (99,90 Kč za 1,5 kg); pokud naopak nízko, pomůže pH+ granulát za stejnou cenu. Sypejte po menších dávkách při zapnuté filtraci a měřte znovu až po několika hodinách — voda potřebuje čas na promíchání.
Šoková dávka a algicid
Teprve s upraveným pH má smysl sáhnout po chloru. Na zelenou vodu nestačí běžné tablety, potřebujete rychle rozpustné chlorové granule (189,90 Kč za kilo) v takzvané šokové dávce. Filtrace by pak měla běžet ideálně nepřetržitě, dokud se voda nevyčeří — u zanedbaného bazénu klidně den a půl.
Souběžně přichází na řadu algicid za 99,90 Kč za litr, který řasám zabrání znovu naskočit. A pokud po vyčeření zůstane voda mléčně zakalená, vločkovací kartuše (129 Kč za osm kusů) shluknou nejjemnější nečistoty do větších částic, které filtr konečně zachytí, případně se usadí na dně a vysajete je.
Celá záchranná sada — tester, pH mínus, chlorové granule a algicid — vyjde na necelých 465 korun, tedy méně, než stojí jedno napuštění většího bazénu vodou. Až se voda vrátí do normálu, na udržení stačí multifunkční chlor v tabletách (209 Kč za kilo) v plováku za 49,90 Kč, který dávkuje průběžně sám.
Tři návyky, které vás příště ušetří práce
Zelená voda se skoro vždycky vrací ze stejných tří důvodů. Prvním je krátká filtrace: v tropických dnech je potřeba nechat ji běžet výrazně déle než na jaře, obvykle šest až osm hodin denně.
Druhým je nezakrytý bazén — plachta přes noc omezí odpar chloru i množství listí a hmyzu ve vodě. A třetím je opalovací krém, který si koupající přinesou na kůži; sprcha před vstupem není přehnaná pedanterie, mastnota chlor doslova spotřebovává.
A jedna položka, o které se teď mluví nejvíc
Mimochodem, v bazénové sekci Actionu se letos objevil produkt, který se na sociálních sítích šíří rychleji než cokoli jiného z nabídky: bazén pro psy o průměru 80 centimetrů a výšce 30 cm za 169,90 Kč. Nenafukuje se, má zpevněné dno odolné proti drápům a dá se složit, takže nezabere celou terasu. V nabídce bývá i větší varianta o průměru 120 cm.
Veterináři přitom na ochlazování psů v tropech upozorňují opakovaně — psi se nepotí a přehřátí u nich nastupuje mnohem rychleji než u lidí, zvlášť u krátkolebých plemen. Mělká vana s vodou ve stínu je jedním z nejjednodušších způsobů, jak jim pomoct. Jen pozor na jeden detail: do psího bazénu nepatří žádná z výše zmíněné chemie. Vodu v něm prostě jednou za dva dny vylijete a napustíte znovu.