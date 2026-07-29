Vlk už dosáhl skoro na každé české pohoří. Otázka zní, jak s ním žít
29. 7. 2026 – 15:53 | Magazín | Tamara Černá
Před sto lety jsme ho vybili, dnes jich tu žijí stovky a obsadili skoro každé pohraniční pohoří. Návrat vlka je ochranářský úspěch i venkovský spor zároveň.
Ještě před pár lety byla hlavní otázka, jestli se vlk do Čech vůbec vrátí. Dnes zní jinak. Vlk je zpátky, obsadil skoro všechna naše pohraniční pohoří a řešíme něco mnohem praktičtějšího. Jak s ním sdílet krajinu, aniž bychom se pohádali.
Od vyhubení k návratu
Vlk u nás nebyl vždycky vzácný. Ještě do konce sedmnáctého století byl běžný, pak ho ale lidé začali cíleně hubit. Posledního původního vlka na českém území zastřelili v roce 1914 v Beskydech. Na místě mu dnes stojí pomník.
Návrat začal až po desítkách let. Zlomový byl rok 2014, kdy se na Kokořínsku poprvé po více než sto letech prokazatelně rozmnožila vlčí smečka. Zakladatelka přišla až z Německa. Od té doby počty rostou. Zatímco v sezoně 2017 a 2018 bylo doloženo šestnáct vlčích teritorií, o pár let později už jich bylo čtyřiadvacet. Dnes odhadují odborníci českou populaci na tři sta až čtyři sta zvířat.
Kde všude už vlci jsou
Vlci se rozšířili hlavně do pohraničních hor. Doloženě žijí a rozmnožují se v Krušných horách, Lužických horách, na Frýdlantsku, Broumovsku, v Orlických horách, na Jesenicku i v Beskydech a Javorníkách. Po pěti letech se znovu objevili také na Kokořínsku, kde návrat vlka v Čechách kdysi začal.
Přišli ze dvou směrů. Do Čech od severu z populace, jejíž jádro leží v Polsku a Německu. Na Moravu a do Slezska z karpatských hor od Slovenska. Vlci přitom umí urazit obrovské vzdálenosti. Mladí jedinci se po opuštění smečky vydávají hledat vlastní území a putují přitom stovky kilometrů. Jeden samec prošel z Rakouska přes Moravu až do Polska, tedy zhruba dvě stě padesát kilometrů, za pouhých devatenáct dní.
Rekordní škody a zmírněná ochrana
Návrat velké šelmy má i odvrácenou stranu. Vlk útočí na ovce a další hospodářská zvířata a škody rostou. Jen v prvním pololetí roku 2024 vlci při zhruba stovce a půl útoků zabili téměř čtyři sta hospodářských zvířat, hlavně ovcí. Byl to nejhorší rok v novodobé historii. Stát za škody vyplácí každoročně miliony korun a v roce 2025 to bylo přes jedenáct milionů.
Právě proto přišel zlom i v ochraně. Na jaře 2025 přeřadila Bernská úmluva a následně i Evropská unie vlka z přísně chráněného mezi chráněné druhy. Otevírá se tím možnost populaci mírně regulovat, i když zvláštní ochrany se vlk nezbavil. Chovatelé mluví o přemnožení, ochranáři připomínají, že klíčem je prevence, tedy pořádné elektrické ohradníky a pastevečtí psi. Náhradu škody totiž stát platí hlavně tehdy, když chovatel svoje stádo takhle chránil.
Je vlk nebezpečný člověku?
Slovo vlk budí odvěký strach, čísla ale mluví střízlivě. Rozsáhlá studie shrnula útoky vlků na lidi po celém světě za osmnáct let. Napočítala jich necelých pět set, z toho jen šestadvacet smrtelných, a naprostá většina souvisela se vzteklinou, která je u nás dávno vymýcená.
V Evropě přitom není potvrzený jediný případ, že by zdravý divoký vlk zabil člověka, od sedmdesátých let minulého století. Pro srovnání, útoků domácích psů se u nás ročně nahlásí přes tisíc. Nebezpeční se stávají jen takzvaně smělí vlci, kteří si u lidí zvyknou na snadné jídlo a ztratí plachost. Řešením je nekrmit je a takové jedince odchytit dřív, než si zvyk zafixují.
Jak poznat vlka od psa a šakala
Většina fotek vlků, které kolují po sociálních sítích, jsou ve skutečnosti zaběhlí psi. Nejčastěji se plete s vlkem československý vlčák, plemeno kdysi vyšlechtěné právě křížením s vlkem.
Vlk je velký, v kohoutku měří kolem osmdesáti centimetrů, má širší hlavu, krátké trojúhelníkové uši a ocas nese svěšený dolů. Menší šakal, který se k nám také šíří, má naopak delší trup a kratší nohy. Jistotu dá jen kombinace více znaků, případně rozbor DNA z trusu. Právě genetika je dnes hlavní nástroj, jak vlky sledovat, a ta u nás zatím neodhalila jediného křížence vlka se psem.
Nelehký život a užitek pro les
Život vlka není žádná idylka. Smečku u nás obvykle tvoří rodiče a jejich potomci, dohromady čtyři až šest zvířat, a zhruba dvě třetiny mláďat nepřežijí první rok. K přírodním nástrahám se přidává i ta lidská. Ochranáři evidují desítky vlků, kteří u nás v posledních letech uhynuli, a část z nich má na svědomí pytláctví.
Vlk přitom není jen problém, plní v přírodě důležitou roli. Když z české krajiny zmizely velké šelmy, přemnožila se spárkatá zvěř. Jeleni a srnci okusují mladé stromky a brání lesu, aby se sám obnovil, což nutí lesníky k drahé výsadbě a oplocování. Vlk jako vrcholový predátor počty přemnožené zvěře snižuje a mění i její chování. Zvěř se víc přesouvá a méně se zdržuje na jednom místě, takže tolik nespase. Návrat vlka tak může lesům paradoxně pomoct. Právě v tomhle napětí mezi užitkem a škodou se dnes celý příběh odehrává.