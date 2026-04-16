Vlasy jak z hedvábí. Action láká na kosmetickou sadu za pár korun
16. 4. 2026 – 7:09 | Magazín | BS
Oblíbený diskontní řetězec má v akci celou sadu vlasové kosmetiky a ceny jsou opravdu příznivé.
Každá z nás, která bere péči o vlasy vážně, moc dobře ví, že když už si chceme dopřát kompletní sortiment veškeré potřebné kosmetiky a podpůrných prostředků, dokáže to v některých případech a zejména u renomovaných značek vypálit pořádnou díru do peněženky.
Populární řetězec Action ale nabízí alternativu: Bohatou sadu značky The Beauty Dept. s arganovým olejem za velmi lidové ceny.
K mání je: Obnovující kondicionér za 34,90, který se z 96 % skládá z přírodních složek, obsahuje marocký arganový olej a prodejce slibuje mimořádný regenerační účinek a hladké a jemné vlasy.
Maska na vlasy za 59,90, která pomůže s hydratací a revitalizací vlasů. Ideální v případě, že se perete se suchými, křehkými nebo poškozenými konečky.
Šampon 500 ml za 34,90 opět s přídavkem arganového oleje, který pomáhá s regenerací a péčí o co nejsilnější a nejzdravější vlasy. Vyživuje, zjemňuje, obnovuje a jak samy vidíte, opravdu nestojí moc – za řadu šamponů v běžných drogeriích zaplatíte bez problémů dvacetkrát tolik.
Noční sérum za 39,90 a vlasový elixír za 49,90 jako třešničku na revitalizujícím a regeneračním vlasovém dortu.
Za kompletní sadu tak dáte suma sumárum 220 korun, což, jak už padlo, normálně nemusí stačit ani na samotný šampon.
Je samozřejmě namístě se zeptat, zda není taková kosmetika možná až podezřele levná. Prohlídka reakcí a uživatelských recenzí na různých prodejních stránkách a v diskuzních fórech ale tyto obavy uklidňuje: Výrobky The Beauty Dept. mají prakticky všude velmi vysoké hodnocení, které se často blíží maximu, a uživatelky si chválí zejména výborný poměr ceny a výkonu.
Je samozřejmě možné, že vám některý produkt nemusí úplně stoprocentně sednout. To se totiž přeci jen liší vlasy od vlasů. Ale za zkoušku opravdu nedáte skoro nic.