Vlasy jak filmová hvězda? Stačí jeden přípravek za 65 korun: Action nabízí sprej 7 v 1
29. 4. 2026 – 7:07 | Magazín | BS
Action se vytasil s řešením, díky kterému není potřeba s sebou tahat celou krosnu různé vlasové kosmetiky.
Všechny dámy moc dobře vědí, že vlasy jsou zkrátka důležitá věc, o kterou je potřeba se starat, je potřeba ji řešit a je potřeba ji vést v patrnosti. Pánové možná kroutí hlavou, ale je nám líto, tak to prostě je.
Naštěstí ale existují možnosti, jak si péči o vlasy usnadnit nejen časově, ale i finančně. K čemu s sebou tahat tašku se stovkou různých vlasových kosmetik v celkové hodnotě soupeřící s rozpočtem menšího městského státu, když si za pár korun můžeme pořídit multifunkční sprej a mít vyřešeno?
Action ve svých regálech skrývá přesně takovou magii: Sérum na vlasy 7 v 1 Dr. PAWPAW za velmi lidových 64,90.
Což s trochou nadsázky znamená, že dáte méně než deset korun za funkci.
Ne, jasně, od podobného spreje samozřejmě nemůžete čekat, že úplně plnohodnotně a nerozeznatelně nahradí funkci hned sedmi jiných přípravků, ale... Vadí to opravdu až tak moc, když ušetříte tolik času i peněz?
Sérum zařídí ledacos: Zvlhčuje, vyhlazuje, dodává lesk, chrání před teplotními vlivy, usnadňuje stylizaci, funguje jako kondicionér a především redukuje krepatění vlasů. Snadné je i použití: Sprej funguje jako bezoplachová péče. Ale stejně dobře ho můžete použít například během vysoušení vlasů.
„Naneste malé množství na vlhké nebo suché vlasy a rovnoměrně rozetřete pro hladký styling. Perfektní na dny plné spěchu, kdy přesto chcete vypadat upraveně a svěží. Vaše vlasy tak budou vždy bez námahy vypadat skvěle,“ slibuje oficiální popis prodejce.
Účinek drahé kosmetiky a rozpočet bez trhlin. Co víc si přát? Doporučení lze ostatně najít i na internetu od běžných uživatelek: Shodují se, že se Action tentokrát trefil do černého.