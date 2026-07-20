Vládní regulace cen pohonných hmot skončila, ceny paliv dnes zřejmě vzrostou
20. 7. 2026 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vládní regulace cen pohonných hmot skončila, ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak ode dneška po více než třech měsících opět řídí už jen podle tržních mechanismů.
Podle analytiků lze kvůli tomu očekávat okamžitý nárůst cen. Zdražit by měla po ukončení snížené sazby spotřební daně především nafta, a to až o tři koruny za litr. O desítky haléřů ale zřejmě vzroste i cena benzinu.
Vláda zavedla opatření proti prudkému růstu cen pohonných hmot v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo financí denně stanovovalo na základě klouzavého průměru velkoobchodních cen maximální ceny benzinu a nafty, které provozovatelé čerpacích stanic nesměli při své cenotvorbě překročit. Vláda zároveň obchodníkům zastropovala i jejich marže, nejprve na 2,5 koruny za litr, později omezení posunula na tři koruny za litr.
Kabinet kvůli zdražování paliv rozhodl také o dočasném snížení spotřební daně na naftu z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny. U benzinu se spotřební daň nezměnila, dál činí 12,84 koruny za litr. Podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) toto opatření snižovalo příjmy státního rozpočtu zhruba o miliardu korun měsíčně.
V minulém týdnu ovšem vláda rozhodla, že opatření budou platit do neděle. Dnešním dnem tak regulace skončila. Podle analytiků ukončení regulace vyžene ceny paliv nahoru. Cenový skok bude patrný zejména u nafty, u které se projeví návrat vyšší spotřební daně. Kromě ukončení vládních opatření ceny paliv vytlačí nahoru i současně dění na trhu, kde po další eskalaci konfliktu na Blízkém východě vzrostla cena ropy.
Schillerová v minulých dnech upozornila, že ministerstvo financí bude situaci na trhu nadále monitorovat a v případě razantního zdražování paliv nebo výrazného zhoršení situace na světových trzích s ropou je připraveno regulaci obnovit.