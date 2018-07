Vláda žádá o důvěru: Zeman ji podpořil, Chovanec do sněmovny nedorazí

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Prezident Miloš Zeman podpořil v Poslanecké sněmovně před hlasováním o důvěře druhou vládu premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyjádřil naději, že poslanci dnes důvěru kabinetu vysloví. Bude to podle něj vláda všech občanů. Řekl to ve svém vystoupení před poslanci. Poblahopřál předsedům ANO, ČSSD a KSČM, že se jim podařilo ukončit dlouhá vyjednávání.

Zeman řekl, že jako rozený optimista by chtěl vyjádřit naději, že sněmovna dá vládě důvěru. Ve svém projevu vyzdvihl to, že programové prohlášení vlády obsahuje dlouhodobý investiční program. Subjektivně by dal na první místo opravu kulturních památek, objektivně ale podle něj Česká republika potřebuje především investice do infrastruktury a energetiky. Označil za chybu, že plány v oblasti infrastruktury jsou určitější než v oblasti energetiky.

Prezident se opět vyslovil pro stavbu vodního kanálu propojující řeky Dunaj, Odru a Labe. Poznamenal, že věří v zahájení stavby ještě během jeho života.

Zeman také kritizoval "zmatenou a nekoncepční práci" v energetice. Česká republika podle něj stále neví, jestli se budou dostavovat jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a kdo tuto dostavbu zaplatí, zda ČEZ, což označil za dobrou myšlenku. Vyslovil se proti snaze Evropské unie na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Doufá v to, že česká diplomacie v této oblasti uspěje a snahu zastaví.

Protesty uvnitř i venku

Část poslanců vyjádřila během projevu svůj nesouhlas.

Ze sálu například odešli poslanci TOP 09. "Nechtěli jsme poslouchat prezidenta Zemana, jak nám doporučuje k důvěře komunistickou vládu, za kterou je spoluzodpovědný," uvedl předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Lidovci opřeli o lavici, v níž sedí, transparent s přeškrtnutou rudou hvězdou se srpem a kladivem uvnitř ní, což býval symbol někdejšího komunistického Sovětského svazu. "Lidovci hlasují proti vládě s komunisty!" stojí na transparentu.

Někteří opoziční poslanci si všimli, že při fanfárách ze Smetanovy Libuše vešel do jednacího sálu ještě před Zemanem jeho poražený protikandidát z finále první přímé prezidentské volby Karel Schwarzenberg (TOP 09). "Bylo to dnes ve sněmovně chvilku krásné. Zazněla prezidentská fanfára. A vešel Karel Schwarzenberg," napsal na sociálních sítích předseda STAN Petr Gazdík. Lidovec Marian Jurečka napsal, že čestný předseda TOP 09 sklidil "větší a vřelejší potlesk" než Zeman.

Vláda Andreje Babiše představuje politické nebezpečí a politickou neznámou, prohlásil pak v rozpravě předseda ODS Petr Fiala. Poukazoval přitom hlavně na to, že nejsou známy podmínky, za nichž budou vládu podporovat komunisté.

Za návrat komunistické strany k moci je podle Fialy odpovědný nejen prezident Miloš Zeman a premiér Babiš, ale za návrat bude odpovědný každý poslanec, který vstane a podpoří takovou vládu, řekl. "Programové prohlášení vlády připomíná sběrné suroviny. Je tam všechno možné, ale máloco použitelné," prohlásil Fiala. Ujistil, že jeho strana pro důvěru vládě hlasovat nebude.

ČTĚTE TAKÉ: Plány revanšistů zhatí naši komunisté boubelatí

Před sněmovnou dnes dopoledne demonstrovalo několik desítek lidí. Při příjezdu prezidentské limuzíny volal jeden z demonstrantů "Hanba Zeman!". Prezident reagoval slovy "Hanba, hanba, naprosto s vámi souhlasím". Další z demonstrantu pak vykřikl "Fuj! Zeman!".

Protestujícím podle jejich rekvizit vadilo především to, že vládu mají poprvé od roku 1989 podporovat komunisté, některé transparenty se týkaly hnutí ANO či jeho předsedy Andreje Babiše. Jeden protestující si přinesl symbolicky zkrvavenou českou vlajku.

Demonstranti od rána před budovou sněmovny oslovovali přicházející poslance. Nabízeli jim trikolóru jako symbol toho, že budou hlasovat proti vládě, případně koblihu, pokud chtějí kabinet podpořit. Zastavovali se u nich především lidovečtí zákonodárci.

Chovanec nedorazil

Vládu ovšem nepodpoří ani bývalý ministr vnitra Milan Chovanec. V prohlášení uvedl, že se tak rozhodl kvůli svému poslaneckému slibu.

"V němž jsem slíbil, že budu svůj mandát vykonávat 'podle svého nejlepšího vědomí a svědomí'. Svědomí je ryze individuální záležitosti a nelze jej podřídit kolektivnímu rozhodnutí," napsal. Spolupráci s ANO odhlasovali členové ČSSD ve stranickém referendu. Chovanec nicméně uvedl, že je v rozporu s jeho svědomím umožnit vznik vlády, kde bude ČSSD plnit roli "fíkového listu".

Bývalý ministr kritizuje to, že ČSSD bude navzdory tzv. bohumínskému usnesení o zákazu spolupráce s extremistickými stranami ve vládě podporované KSČM. Současné vedení ČSSD podle něj navíc při jednání o vzniku kabinetu couvlo od téměř všech původních požadavků. "Zisk ministerstva vnitra nemohu považovat za úspěch, za nějž je (jako jediný!) dnes vydáván," uvedl Chovanec.

Připomněl, že ve vládě zatím ani není pět sociálních demokratů, jak bylo domluveno. Chovancovi doporučila nehlasovat pro vládu i jeho domovská stranická organizace v Plzeňském kraji.

Z řad ANO nebude na dnešní schůzi dolní komory Jiří Mašek. Omluvil se už v úterý z celého tohoto týdne předpokládaného jednání sněmovny, a to z rodinných důvodů.

Ani Maškova a Chovancova absence by neměly zvrátit předpoklad, že kabinet ANO a ČSSD důvěru nakonec dostane, když pro něj budou hlasovat také poslanci KSČM. Celkem mají tato uskupení ve dvousetčlenné sněmovně 108 hlasů, bez Maška a Chovance tedy 106. Při hlasování o důvěře vládě stačí nadpoloviční většina přítomných poslanců.

Chovanec v minulosti s komunisty spolupracoval na krajské úrovni. Když se v roce 2010 stal plzeňským hejtmanem po Miladě Emmerové (ČSSD), která kvůli zisku poslaneckého mandátu rezignovala, stanul v čele menšinové krajské vlády ČSSD s tichou podporou KSČM.

I když v roce 2012 krajské volby vyhrála ODS, ČSSD přesto získala post hejtmana. Když Chovanec sestavoval krajskou koalici, pozval do ní komunisty už otevřeně a nabídl jim dvě z devíti míst radních kraje. V kraji pak koalice ČSSD a KSČM fungovala až do roku 2016, ačkoliv Chovanec na pozici hejtmana v roce 2014 po zisku poslaneckého mandátu rezignoval.

Zeman se pochválil

Chovancovo rozhodnutí přičítá prezident Miloš Zeman jeho zatrpklosti z prohry ve volbách.

"Víte stranická disciplína musí bejt, neboť jak říkal Švejk, jinak bychom lezli po stromech jako opice," uvedl Zeman. Později k politikovi, který při něm stál například při prezidentské volbě v lednu letošního roku, uvedl, že je možné, že je zatrpklý. "Někdy si dovedu představit člověka, který je poněkud zatrpklý, protože se mu nepodařilo ve svobodných volbách uspět, ale každý z nás, kdo dělá politiku, tohle někdy zažije," konstatoval.

Na dotaz novinářů, zda druhá vláda Andreje Babiše (ANO), která se musí opřít o hlasy komunistů, vydrží po zbytek volebního období, řekl, že zřejmě ano. Svůj projev prezident ohodnotil jako výborný. "Pokud někdo odešel během mého projevu ze sálu, pak patrně proto, že dostal žaludeční koliku z mého projevu, pochopitelně, a potřeboval se jí zbavit na příslušném zařízení," uvedl.