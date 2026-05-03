Vláda v pondělí projedná novelu, která má od příštího roku obnovit EET
3. 5. 2026 – 10:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb (EET), které plánuje koalice ANO, SPD a Motoristů od příštího roku, bude v pondělí hlavním bodem zasedání vlády.
Kabinet se bude zabývat i trojicí poslaneckých návrhů. Pozitivně a bez připomínek se pravděpodobně postaví například k návrhu vládních poslanců na zpřísnění trestů za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat. Ministři mají po týdnu na programu opět i novelu knihovního zákona.
Cílem obnovení EET je podle ministerstva financí narovnání podnikatelského prostředí. Ve srovnání s předchozí podobou EET by nová úprava měla být méně administrativně náročná. Evidenci původně zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016. Od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.
Ministerstvo financí očekává, že znovuzavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14,4 miliardy korun, podle opozice jsou očekávání přehnaná. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdy by vláda měla obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy a zrušit zastropování nepeněžních benefitů pro zaměstnance. Nově by také mělo být od daně osvobozeno spropitné a daň z přidané hodnoty na nealkoholické nápoje podávané v restauracích by měla klesnout z 21 na 12 procent.
Novela koaličních poslanců v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) předpokládá za týrání člověka ve společné domácnosti, ale i za týrání zvířat nejméně roční místo půlročního vězení. Horní hranice sazeb, čtyřletou v případě týrání osob žijících ve společném obydlí a tříletou u týrání zvířat, předloha nemění. Podmínkou trestného činu týrání zvířat zůstane surový nebo trýznivý způsob jeho provádění, jinak půjde o přestupek.
V zákoníku by podle novely přibyl čin, který by se vztahoval na bezdůvodné usmrcení kočky nebo psa ze zavrženíhodných pohnutek, tedy například z pomsty, pro zábavu, pro ztrátu zájmu o další chov, ale i kvůli zakrytí jiného nelegálního jednání. Koalice chce také zvednout základní trestní sazbu u nedbalostního zanedbání péče o zvíře, které vede k trvalým zdravotním následkům nebo ke smrti.
Pozitivně by se měla vláda postavit i k novele koaličních poslanců v čele s Lucií Šafránkovou (SPD), která zavádí povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se podle novely navíc musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Předloha také například zvyšuje pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu.
Neutrální stanovisko asi vláda zaujme k návrhu poslanců KDU-ČSL, jehož záměrem je snížit obcím, které vyprodukují malé množství směsných komunálních odpadů, o desetinu cíle nastavené pro minimální podíl odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů. Podle předkladatelů to má odstranit znevýhodnění obcí, které intenzivně využívají domácí kompostování. Nyní jsou paradoxně penalizovány, protože bioodpad zpracovaný v domácnostech se nezapočítává do míry třídění ani do recyklačních cílů.
Ministři projednají i návrh zákona o vnitrostátních orgánech pro mimořádné situace na vnitřním trhu, který převádí do českého práva požadavky unijního nařízení IMERA. Po týdnu je opět na programu novela knihovního zákona, která počítá s povinností vydavatelů odevzdávat vybrané elektronické publikace a elektronický periodický tisk podobně, jako je to u tištěných publikací.
Kabinet bude jednat i například o prioritách zdravotně humanitárního programu MEDEVAC a programu Pomoc na místě pro letošní rok. Zabývat se bude i dohodou o strategickém partnerství v politice, hospodářství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími státy a Mexikem nebo zprávou o činnosti vládní rady pro veřejné zdraví za minulý rok.