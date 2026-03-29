Vláda v pondělí projedná kroky ke snížení cen pohonných hmot
29. 3. 2026 – 17:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Především kroky, které by měly vést ke snížení cen pohonných hmot, bude v pondělí projednávat vláda Andreje Babiše (ANO).
Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Kabinet se vrátí i ke dvojici poslaneckých novel ministra práce Aleše Juchelky (ANO), na programu má i řadu předloh opozičních stran a senátních návrhů. Zabývat se bude i návrhy na jmenování do generálských hodností.
Babiš ve videu zveřejněném v neděli na síti X řekl, že jediné, co se nyní dá udělat ke zlevnění pohonných hmot, je zastropování marže obchodníků. Na zasedání kabinetu přijdou i zástupci pěti hlavních společností na trhu s pohonnými hmotami.
Juchelkův předpis má odsunout změny v digitalizaci u dávek státní sociální podpory, druhá novela pak má odsunout převod kompetencí z úřadu práce v oblasti příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a problematiky průkazů osob se zdravotním postižením na územní správy sociálního zabezpečení z 1. července 2026 na 1. června 2028. Podle ministra novely před týdnem kabinet odložil, aby je dnes projednal v širším kontextu dalších digitalizačních projektů.
Negativní stanovisko vláda pravděpodobně zaujme k návrhu skupiny poslanců STAN, KDU-ČSL a TOP 09, který má umožnit obcím regulovat krátkodobé ubytování, ale i k snaze STAN na přeměnu základní daňové slevy na poplatníka na daňové zvýhodnění. Kvůli dopadům na rozpočet patrně kabinet odmítne i zvýšení daňového zvýhodnění na děti podle návrhu poslanců KDU-ČSL.
Neutrálně by se mohla vláda postavit k návrhu poslanců ODS, kteří chtějí zrušit zákon zakazující prodej v maloobchodních prodejnách o vybraných svátcích. Záporný postoj asi zaujme kabinet k senátnímu návrhu zpřesňujícímu rozsah dohledu České národní banky (ČNB) nad investičními zprostředkovateli. Neměli by podléhat stejně přísné regulaci jako obchodníci s cennými papíry, neboť to unijní pravidla nevyžadují.
ČNB ale s tvrzením senátorů ohledně dohledu nad zprostředkovateli nesouhlasí. Ředitel odboru komunikace centrální banky Jakub Holas sdělil ČTK, že banka postupuje v souladu s dotčeným nařízením EU a její výklad potvrdil letos i Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA.
Kabinet by mohl souhlasit se senátní iniciativou, aby se úrazová chirurgie po deseti letech znovu dostala mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Cílem předlohy je podle předkladatelů obnovení zájmu o absolvování specializace, který klesl po zařazení traumatologie v roce 2017 mezi nástavbové obory. Pozitivní stanovisko zaujme asi i k senátnímu návrhu na zavedení doplňovacích komunálních voleb, které mají omezit účelový rozpad místních zastupitelstev v malých obcích.
Vláda se vrátí i k dalšímu přerušenému materiálu, který se týká možné výměny území a prodloužení nájmu českého přístavu v Hamburku. Před schválením záměru chtěl kabinet vyřešit otázky budoucnosti labské plavby. Návrh na výměnu předložilo ministerstvo dopravy, podle něj by díky tomu Česko získalo přístup ke kvalitnějšímu přístavišti a zajistilo by si ho na dalších 60 let.
Kabinet se bude zabývat i návrhy lidí, které by měl prezident Petr Pavel jmenovat do generálských hodností u příležitosti Dne vítězství 8. května. Materiály s návrhy předkládají Babiš společně s Bezpečnostní informační službou (BIS) a ministerstva spravedlnosti, obrany a vnitra.
Na programu je i zrušení usnesení vlády o zařazení libanonské právnické osoby Al-Qard Al-Hassan Association (AQAH) na vnitrostátní sankční seznam. Asociace AQAH je podle zdůvodnění zařazení na sankční seznam propojená s organizačními a operačními strukturami vojenského křídla hnutí Hizballáh, které je na seznamu teroristických skupin Evropské unie.