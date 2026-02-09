Vláda projedná rozšíření trestního činu obchodování s lidmi
9. 2. 2026 – 6:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek projedná na dnešním zasedání vláda.
Pro nadbytečnost kabinet pravděpodobně odmítne novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložila skupina opozičních poslanců. Jednání ministrů dnes kvůli návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bavorsku povede vicepremiérka Alena Schillerová (ANO).
Dílčí novela trestního zákoníku počítá také se zavedením nového trestného činu, který bude postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví. Dalším tématem, jímž se návrh zabývá, je problematika obecně prospěšných prací. Novela řeší případy, kdy při vykonávání tohoto soudem uloženého trestu vznikne úraz nebo škoda.
Předloha skupiny poslanců z klubů lidovců, Pirátů a TOP 09 v čele někdejším ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) má podle autorů přispět ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí. Odpovídá vládnímu návrhu z minulého volebního období. Kabinet ji pravděpodobně odmítne a uvede, že navrhované změny by jen zvýšily náklady a byrokracii.
Na programu je i aktualizace ocenění medailových umístění na letošních olympijských a paralympijských hrách. Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) po kritice, že vláda chce paralympionikům vyplácet za další medaile jen poloviční odměny, slíbil odměny všech sportovců dorovnat. Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.
Vláda by se měla vrátit k nařízení o podmínkách poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, zabývat se bude i dalším nařízením o platbách zemědělcům. Projedná i změny ve statutu vládní rady pro informační společnost nebo chystané cesty prezidenta a ministra zahraničních věcí na Mnichovskou bezpečnostní konferenci.
Před jednáním vlády by měla jako obvykle zasednout koaliční rada. Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) by měl podle předsedy SPD Tomia Okamury koaličním partnerům představit svůj plán kroků, které by měly vést ke zlevnění potravin.