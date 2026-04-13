Vláda projedná návrh, který umožní regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády
13. 4. 2026 – 10:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návrh zákona, který umožní operativně regulovat marže a ceny paliv nařízením vlády, bude dnes schvalovat kabinet Andreje Babiše (ANO).
Ve Sněmovně plánuje návrh zákona projednat ve stavu legislativní nouze. Ministři projednají i vládní nařízení, podle kterého by životní minimum vzrostlo od října, nikoliv od května. Zabývat se budou i novelou zákona o cestovních dokladech.
Návrh reagující na růst cen způsobený konfliktem na Blízkém východě má kopírovat obdobný zákon týkající se energií z roku 2022. Vláda zatím rozhodla o zastropování marží distributorů paliv. Ministerstvo financí zveřejňuje maximální povolené ceny pohonných hmot, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda dolní komory na žádost vlády, ta musí návrh zdůvodnit.
Negativně se pravděpodobně vláda postaví k trojici poslaneckých návrhů včetně plánu ODS na snížení spotřební daně z benzinu a nafty o 1,70 Kč na litr. Zabývat se bude i zprávou o útlumu dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru či informacemi o chystané dohodě mezi ČR a Ukrajinou o technické a finanční spolupráci.
Babiš také minulý týden uvedl, že se dnes vyjádří k dopisu prezidenta Petra Pavla o červencové účasti na summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Pavel ve středu premiérovi napsal, že hodlá být v čele české delegace. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet premiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
V den zasedání vlády se jako obvykle sejde koaliční rada. Tentokrát by však neměla jednat ráno před vládou, ale až večer s ohledem na to, že schůzka se delší dobu nekonala. Odpoledne také budou někteří ministři jednat se zástupci samospráv o novele stavebního zákona či vymezení akceleračních oblastí.