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Vláda nedelegovala prezidenta Pavla na červencový summit NATO v Ankaře

22. 6. 2026 – 15:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Vláda nedelegovala prezidenta Pavla na červencový summit NATO v Ankaře
zdroj: Profimedia
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Prezidenta Petra Pavla vláda na červencový summit Severoatlantické aliance nedelegovala.

Misi povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé). Důvody jsou praktické, uvedl Babiš (ANO) po jednání kabinetu. Vláda tak rozhodla na jeho návrh. Vyjádření prezidenta ČTK shání.

Mandát byl podle Babiše upraven po jednání ministrů obrany, který se uskutečnil minulý týden v Bruselu. Zopakoval, že chce na summitu hájit postoj ČR k naplňování aliančních závazků.

"Že by šlo z naší strany o truc nebo že by jsme mu něco zakazovali, není to pravda," uvedl Babiš ke sporu s prezidentem. Ten avizoval, že v případě odmítnutí své žádosti účastnit se vrcholného fóra podá kompetenční žalobu. Babiš zopakoval, že nedávno vláda schválila prezidentovo vedení delegace na valné shromáždění OSN. Zmínil také, že prezident podle dostupných informací během svého mandátů podnikl 61 zahraničních cest.

Tagy:
Vláda armáda NATO ČR Pavel
Zdroje:
ČTK

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