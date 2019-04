Vláda chystá daňový balík. Sáhne vám do peněženek

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vláda vyplácí miliardy za černé duše ve státní správě, další miliardy přihrává obchodníkům s chudobou. A když jí dojdou peníze, hledá je ve vašich peněženkách. Tak jako teď, když na vás chystá daňový balíček.

Pokud kouříte, rádi se napijete tvrdého alkoholu a pravidelně, anebo aspoň občas, sázíte, jste pro český stát zlaté sele. V takovém případě byste měli dostat aspoň pamětní zlámanou grešli ministerstva financí s nápisem "Zasloužil se o státní rozpočet".

Takovou maličkost však ministryně Alena Schillerová nechystá. Zato ministerstvo financí pod jejím velením připravilo daňový balíček.

Pro našince to není dobrá zpráva.

Zdaněním tabáku a lihu za zdraví státních financí

Největší část návrhu, který teď posuzuje vláda, zabírá zvyšování sazeb spotřebních daní. Týká se především zdanění lihu a tabáku. Sazby spotřební daně z lihu se mají zvýšit zhruba o 13 procent, sazby spotřební daně z cigaret o 10 procent. Krabička cigaret by tak od příštího roku měla podražit o 12 až 13 korun.

Rozpočtu má navrhovaná 'úprava' přispět víc než deseti miliardami. Web Podnikatel.cz připomíná, že to je víc než dvakrát tolik, co poslední vlny EET.

Ve svém návrhu finance zdůrazňuji, že mají na zřeteli zdraví obyvatel. "Navrhovaná právní úprava představuje pozitivní dopad z hlediska zdraví obyvatel," píše se v jeho důvodové zprávě.

Návrh nicméně zdražuje lihoviny i cigarety opatrně – tak, aby pijáky a kuřáky nové ceny nešokovaly a od jejich neřesti je neodradily. Ostatně už název, pod kterým jsou změny předkládány, dokládá jejich účel: 'Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů'.

Heslo 'vyšším zdaněním tabáku a lihu za zdraví Čechů' neplatí. Pro vládu je klíčový jiný slogan: 'Vyšším zdaněním tabáku a lihu za zdraví státních financí.'

Varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu!

Obdobně egoisticky si ministerstvo financí počínalo u daní z hazardu. Před touto neřestí varoval památný nápis, který objevili cimrmanologové při restaurátorských pracích v liptákovské hospodě u Sirotků. Dvojverší "varuj se hazardu, vzpomeň si na Jardu" upomínalo na bankrot správce tamní kampeličky.

Jenže vláda na Jardy a obdobné zoufalce nemyslela. Zaměřila se na tučné korporátní kocoury, ze kterých může kápnout (a taky kápne) nejvíc peněz. A tak 'měkký hazard', který provozují, navrhla zařadit do vyšší daňové sazby.

Pocítí to zejména Sazka, která má se svou číselnou loterií na trhu dominantní pozici. Bude odvádět o sedm procentních bodů ze zisku víc.

Loterie se tak srovnají s 'tvrdým hazardem', který živí provozovatele herních automatů a který je z hlediska závislosti mnohonásobně rizikovější. Na rozdíl od pravidelného sázení jednou týdně na čísla dokáže spolehlivě zruinovat rodinný rozpočet a dostat vás dluhové pasti.

Takové starosti si však na financích nikdo nepřipouštěl. Rozhodující je přece výnos daně. Jeho nárůst u hazardu odhadují daňaři na cirka 0,9 miliardy korun.

Rezervy rozpuštěné a vypuštěné

Za zmínku v daňovém balíku stojí ještě nová daň z technických rezerv pojišťoven. Dala by se nazvat daní z odpovědnosti.

V technických rezervách shromažďují pojišťovny peníze klientů k výplatě škod většího rozsahu, například při povodních a záplavách. Akcionáři k nim nemají přístup, nemohou z nich čerpat zisky, slouží klientům.

Stát touto daní potrestá zodpovědné pojišťovny, které si dávají bokem peníze nad povinnou minimální hranici určenou zákonem.

Na to, jak rozpouštět rezervy v rozpočtu, jsou Andrej Babiš a Alena Schillerová odborníci na slovo vzatí. Zatím rozpustili státní rezervy, teď tedy, když není kde brát, sáhnou na rezervy z privátního sektoru. Předpokládají, že si tak pomohou k pěti a více miliardám.

Peníze, které letí komínem

Snaha vyrovnat státní rozpočet je chvályhodná. Ale co kdyby vláda namísto nových (vyšších) sazeb daní radši přestala plýtvat?

Stabilizovat státní rozpočet můžete i tak, že zarazíte bobtnání eráru. Finance před několika dny oznámily, že pro rok 2019 seškrtají neobsazená místa o 1300. Úspory vyčíslily na 3,4 miliardy korun. Vzniknou jednoduše tím, že mezi pracovníky se nebudou rozdělovat peníze za 'černé duše', jak bývá ve vládních institucích zvykem.

Není na škodu připomenout, že nynější vláda Andreje Babiše vyplatila svým zaměstnancům na odměnách za půl roku neuvěřitelných 463 milionů korun.

Úspory by bylo možné najít například v nepřehledném systému sociálních podpor bydlení. Za pět let vyplatilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v této kapitole horentních 60 miliard. Nezanedbatelný díl této sumy skončil v kapsách 'obchodníků s chudobou', kteří si z veřejných peněz ukrojili a dosud ukrajují nemravné zisky.

Závěrem...

...se tedy dá napsat, že Babišova a Hamáčkova vláda neprospívá zdraví ani financím.

Pravda, peníze ze zvýšených daní mohou vládě pomoci stabilizovat rozpočet. Větší zdroje, které tak získá, však zvýší její závislost na vysokých příjmech a podpoří v mnoha případech nesmyslné náklady a zbytečné přerozdělování.

Stejného cíle by však vláda mohla dosáhnout, aniž by peníze vytahovala z cizích kapes. Stačilo by nerozhazovat.

Takže vzít tužku a škrtat…