Vláda chce zamítnutí Pavlovy žaloby, opozice kritizuje útok na Ústavní soud
21. 7. 2026 – 6:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda Ústavnímu soudu (ÚS) navrhne, aby zamítl, nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu Severoatlantické aliance (NATO).
Požaduje také, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. Soud zatím podání vlády neobdržel. Šámal se vyjadřovat nechtěl. Opozice návrh na jeho vyloučení kritizuje, označuje to za útok na nezávislost justice.
Prezident podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summit v Ankaře, kam pak na základě červnového předběžného opatření ÚS v červenci odjel. Premiér Andrej Babiš (ANO) k předběžnému opatření ÚS v červnu uvedl, že ho respektuje, jde ale podle něj proti zájmům ČR. V samotné kompetenční žalobě Pavel žádá, aby ÚS deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) po dnešním jednání vlády řekl, že přijetí takového výkladu by znamenalo zásadní změnu fungování českého ústavního systému. "Vzniklo by druhé mocenské centrum, které by na rozdíl od vlády bylo zcela neodpovědné a neodpovídalo by se Poslanecké sněmovně," řekl Tejc. Podle něj jde o zachování základních principů ústavního systému. "Česká republika má pouze jednu zahraniční politiku, a ta nemůže být vedena souběžně vládou a prezidentem," podotkl.
Tejc upozornil, že před vydáním předběžného opatření Šámal nedal vládě možnost vyjádřit se k prezidentovu návrhu, když jí ho vůbec nedoručil. A to přesto, že jinak s vládou ohledně žaloby komunikoval. "Porušení práva na to být slyšen nám připadá velmi zásadní," uvedl. Vedle toho Tejc kritizuje i samotné využití předběžného opatření. Doplnil, že se vláda připojí k prezidentově žádosti o přednostní projednání žaloby.
Předseda ÚS Josef Baxa řekl Deníku N, že podjatost soudce Ústavního soudu mohou navrhnout účastníci řízení i sám soudce a děje se to. Upozornil, že ve věci rozhodovalo celé plénum ÚS, ne soudce Šámal sám. Slova o soudním aktivismu odmítl komentovat s tím, že je velmi zdrženlivý. Podle něj je ale běžné, že při vydávání předběžného opatření soud prostor pro vyjádření nedává. "Postupovali jsme podle občanského soudního řádu, což je předpis, který rutinně používají všichni soudci v zemi," poznamenal. Šámala do funkce jmenoval bývalý prezident Miloš Zeman, nikoliv současný prezident Pavel.
Advokát se specializací na ústavní a správní právo Tomáš Nahodil míní, že soud vládní návrh na vyloučení Šámala zamítne. Podle něj podjatost ústavního soudce účastník řízení sice navrhnout může, ale ne z důvodu, jakým vede řízení.
Opoziční politici návrh na vyloučení Šámala označují za nestandardní a za útok na nezávislost justice. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel označil Tejcovo tvrzení za nesmysly. Podle prvního místopředsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je návrh skandální. "Jaké jsou pro to důvody? Nejde nám na ruku? Trochu blbý důvod v právním státě…," napsal na síti X. Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) postup kabinetu vnímá jako "totalitní estébácké praktiky".
Předseda KDU-ČSL Jan Grolich považuje postup vlády za nestandardní a velice nebezpečný. Poslankyně Kateřina Stojanová (Piráti) na síti X napsala, že celá debata je trapná. "Snaha odstranit soudce jen kvůli jeho předchozímu rozhodování působí jako nepřípustný nátlak na Ústavní soud," uvedla. Podle předsedy ODS Martina Kupky vláda potvrdila, že chce pokračovat v úplně zbytečném sporu.
Spor o složení delegace do Ankary vedl prezident s Babišovou vládou několik měsíců. Své vyloučení označil za bezprecedentní krok a omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Babiš vysvětloval nezařazení prezidenta do delegace mimo jiné tím, že vláda chce aktivně vést zahraniční politiku.