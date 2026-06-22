Vláda by měla stanovit, kdo pojede na summit NATO, probere i veřejné finance
22. 6. 2026 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda by v dnes měla stanovit složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře.
Vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních Motoristů, premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil v termínu po setkání ministrů obrany aliance. To se uskutečnilo v Bruselu ve čtvrtek.
V pátek předseda vlády oznámil, že Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu, zároveň vyslovil přesvědčení, že od příštího roku dvouprocentní závazek ČR plnit bude. Pavel přístup vlády k financování obrany kritizuje. Právě rozdílným pohledem na plnění závazků vláda vysvětluje, proč by na summitu měli být zástupci exekutivy, nikoli prezident.
Pavel kvůli sporu navštívil jednání vlády před dvěma týdny. Prezidentská kancelář účast na vládě tentokrát neavizovala. České televizi (ČT) Pavel potvrdil, že na jednání nedorazí. Až podle výsledku se rozhodne, zda podá kompetenční žalobu, řekl ČT. Tu má připravenou pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí.
Kabinet probere také výhled vývoje veřejných financí do roku 2030, schodek sektoru vládních institucí by podle výhledu měl v příštím roce vzrůst na 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z letošních 2,6 procenta HDP, následně začne klesat až na 1,3 procenta HDP v roce 2030. Plán po schválení vládou musí ještě potvrdit Evropská komise. Dokument se stane východiskem pro přípravu budoucích státních rozpočtů.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) představí novelu upravující podmínky přístupu k evidenci skutečných majitelů firem. Napříště ji mají mít jen lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti prokážou svůj oprávněný zájem. Kritici poukazují na to, že z původního návrhu zmizelo ustanovení, jež výslovně umožňovalo přístup k informacím novinářům, nevládním organizacím či akademikům při prokázání protikorupčního zájmu.
Mezi poslanecké návrhy, k nimž se kabinet vysloví, patří návrh reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jak ji v novele předložili poslanci opozičního hnutí STAN. U vlády zřejmě narazí. Kabinet podle připravených podkladů zpochybní naplnění cíle změn v podobě zefektivnění a zrychlení řízení.
Souhlas zřejmě nenalezne ani návrh opoziční ODS, aby úřad vlády povinně zřizoval poradní orgán pro protidrogovou politiku a zajišťoval jeho činnost. Občanští demokraté zároveň chtějí rozšířit záběr Národní strategie protidrogové politiky, kterou musí na deset let přijímat vláda, i na další druhy závislostí. Vláda přes odpor odborů a navzdory kritice expertů rozhodla agendu protidrogové politiky převést z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Na převod dalších agend ze Strakovy akademie reaguje poslanecká novela kompetenčního zákona z dílny opozičního hnutí STAN. Navrhuje uzákonit koordinační úlohu úřadu nad nimi. Nabýt účinnosti by měla počátkem příštího roku.
Neutrálně se podle připravených podkladů kabinet zřejmě vyjádří k návrhu koaličních poslanců na rozšíření okruhu lidí a firem osvobozených od placení televizního a rozhlasového poplatku. Kabinet minulý týden schválil předlohu, která převádí financování obou médií na státní rozpočet. Kvůli změně plánují v pondělí stávkovat odbory České televize a Českého rozhlasu.
Ministři se budou zabývat také žádostí ministerstva zdravotnictví hradit léky na tuberkulózu pro dětské pacienty.