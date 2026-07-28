Vláda bude podle opozice dál zvyšovat schodek rozpočtu na úkor budoucnosti
28. 7. 2026 – 16:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že příští schodek státního rozpočtu bude významně pod 400 miliardami korun, podle opozice znamenají, že bude pokračovat růst deficitů na úkor budoucnosti.
Předseda ODS Martin Kupka ČTK sdělil, že za vládou zůstane účet za populismus, který budou splácet děti a vnoučata současníků. Podle předsedy STAN Víta Rakušana jsou nutné reformy, kabinet navíc musí přestat rozdávat dárečky a změnit strukturu daní.
Babiš dnes při příchodu na jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) ČTK a České televizi řekl, že schodek bude v příštím roce významně pod 400 miliardami. Letos stát plánuje schodek 310 miliard korun. Babiš uvedl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic.
Podle Kupky rozpoutali Babiš a Schillerová rozpočtový armagedon. "Nestačí jim astronomické schodky - teď se ještě snaží změnit pravidla zákonem, proti kterému protestujeme, odmítá ho většina ekonomů a který jim vetoval i prezident," připomněl změnu pravidel rozpočtové odpovědnosti. Babiš dnes odmítl, že by kabinet touto novelou, kterou chce po vetu opětovně prosadit ve Sněmovně, chtěl zcela rozvolnit výdajová pravidla státu.
Vláda podle Kupky ještě nedávno připravovala občany na rekordní deficit. "Dnes premiér bez jediného vysvětlení tvrdí, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami korun. Buď vláda nemá veřejné finance pod kontrolou, nebo občanům lže. Jediné, co po ní s jistotou zůstane, je účet za populismus, který budou splácet naše děti a vnoučata," míní.
Rakušan si Babišovo vyjádření vysvětluje tak, že růst deficitu bude dál pokračovat na úkor budoucnosti. "My jsme schodky snižovali a v tom je podle mě nutné pokračovat. Už dnes si kvůli nezodpovědné rozpočtové politice Babišovy vlády půjčuje Česko nejdráž z celé EU a tyhle kroky nám dluh ještě prodraží. Údajný zázrak s elektronickou evidencí tržeb se evidentně konat nebude," dodal. Za řešení pokládá reformy, konec dárečků třeba v podobě převedení poplatků za podporované zdroje energie (POZE) na stát či změnu struktury daní.
Pirátská poslankyně Vendula Svobodová ČTK řekla, že schodek by měl odpovídat pravidlům rozpočtové odpovědnosti. "A vláda by tato pravidla neměla upravovat tak, aby nepřekážely jejím politickým cílům a potřebám. Investice do infrastruktury nebo obrany jsou důležité, ale nemohou být záminkou k trvalému zadlužování bez jasného plánu, jak veřejné finance stabilizovat. Vláda by měla hledat úspory a dodržovat pravidla, která pro hospodaření státu stanovuje zákon," uvedla.
Podle šéfa lidovců Jana Grolicha si bude muset Babiš svůj výrok vyříkat se Schillerovou, která tvrdí něco jiného. "Jestli bude dluh podle premiéra významně pod 400 miliardami korun, tak by měl říct, jaké předvolební sliby voličům seškrtá. Naslibovali toho spoustu a aby to mohli splnit, musí teď narychlo měnit zákony, aby se mohli extrémně zadlužit," sdělil Grolich ČTK.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel po jednání s prezidentem Petrem Pavlem novinářům řekl, že za Babišovy vlády budou vznikat dluhy v době, kdy to vůbec není potřeba. Jde podle něj o večírek za peníze příštích generací. "ČR si bude půjčovat dráž a jednou by to mohli být věřitelé a ne vláda, kdo bude rozhodovat o financích v ČR," míní.