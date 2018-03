Vítkovické strojírny nejspíš čeká insolvence, propustí stovky lidí

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Vítkovické strojírny na sebe tento týden podají návrh na insolvenci. Většina z jejich zhruba 650 zaměstnanců dostane výpovědi. Řekl to předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Ocelové konstrukce Lubomír Mišun, podle kterého to odborářům oznámili zástupci vedení firmy. Vyjádření firmy shání.

Podnik v posledních týdnech jednal s potenciálními investory. Česká televize uvedla, že do firmy měl vstoupit zakladatel holdingu Czechoslovak Group Jaroslav Strnad, který před dvěma dny oznámil vstup do jiné ostravské firmy, Vítkovic Heavy Machinery ze strojírenského holdingu podnikatele Jana Světlíka.

Generální ředitel Vítkovických strojíren Bohuslav Fajmon, který je v úterý v zahraničí, ještě v pondělí večer řekl, že jednání zatím neskončila.

"Dneska na jednání nám bylo sděleno, že zaměstnavatel tento týden podá sám na sebe insolvenci s tím, že po podání insolvence budou řešit zaměstnance výpověďmi, nebo většinu zaměstnanců, ale že některé potřebují k tomu, aby se dodělaly některé věci," řekl ale dnes Mišun.

V podniku se dál vyrábí, zaměstnanci ale dosud nedostali ani výplatu za leden, jenom asi tři čtvrtiny z nich zálohu 2500 korun.

"Zaměstnavatel nemá prostředky na mzdy za leden, za únor, nemá žádné, jenom na nezbytný provoz. Za březen tudíž vznikne další pohledávka ze strany zaměstnanců vůči zaměstnavateli," řekl odborový předák. Zaměstnanci podle něj pravděpodobně využijí paragraf 56 Zákoníku práce o okamžitém zrušení pracovního poměru při nevyplacení mzdy.

Zakázky přitom podnik má. "Mostárna je zazakázkovaná, i v Kotlárně se vyrábí, dokonce nám dneska bylo sděleno, že se naváží materiál na další zakázky. To je ohroženo, ale i to, co je rozdělané. Práce je, dělaly se třeba i víkendy, občas nějaká noční, připravovala se další práce, takže je to velká škoda, že se to nepodařilo," řekl Mišun. Mzdy včetně odvodů státu podle něj měsíčně činí zhruba 25 milionů korun.

Do Vítkovických strojíren patří bývalé divize Energetické strojírenství (Kotlárna) a Mostárna, které dříve vlastnila společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) ze Světlíkova strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group. VPE ale skončily v konkurzu a insolvenční správce pak obě divize prodal.

Vítkovice, a. s., které byly mateřskou firmou VPE, tento prodej napadly incidenční žalobou. Soud o ní zatím nerozhodl. Podle představitelů Vítkovických strojíren je ale právě tato žaloba důvodem, proč firma nedostala bankovní úvěr a proč nemá na výplaty. Vítkovice, a. s., to odmítají.