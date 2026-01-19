Vítězná série Barcelony skončila v San Sebastianu, ligu vede už jen o bod
19. 1. 2026 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Barcelony ve 20.kole španělské ligy nečekaně podlehli na stadionu San Sebastianu 1:2.
Katalánci prohráli po sérii 11 soutěžních vítězství a nedokázali se ideálně naladit na středeční zápas Ligy mistrů na půdě pražské Slavie. Barcelona vede tabulku už jen o bod před Realem Madrid, který v sobotu porazil Levante 2:0. Atlético Madrid doma gólem Alexandera Sörlotha zdolalo Alavés 1:0.
San Sebastian vedl od 32. minuty zásluhou Oyarzabala, který tvrdou ranou z voleje zužitkoval Guedesův centr a nedal brankáři Garcíovi šanci. Barcelona srovnala v 70. minutě hlavičkou Rashforda. Z nerozhodného stavu se však neradovala ani dvě minuty, než strhl vedení zpět na stranu domácích Portugalec Guedes. K asistenci si připsal pátý ligový gól.
Závěr ještě zdramatizovala červená karta domácího záložníka Solera v 88. minutě. Rashford ale o pět minut později trefil jen pravou tyč a podtrhl tak smůlu Barcelony, která předtím nastřelila brankovou konstrukci čtyřikrát při pokusech Olma, Lewandowského a Koundého.
Katalánci prohráli poprvé od 25. listopadu a nezdaru v Lize mistrů na půdě Chelsea, v domácí soutěži je naposledy obral o body 26. října Real Madrid. Spravit si náladu Barcelona zkusí ve středu v Edenu proti Slavii.
Sörloth rozhodl o výhře Atlética ve 48. minutě, poté co naskočil na Barriosův centr a hlavou umístil míč k pravé tyči Siverovy branky. Norský útočník se prosadil pošesté v sezoně, v týmové tabulce střelců se dotáhl na druhého Griezmanna a na Álvareze ztrácejí jeden zásah.
V neúplné tabulce se Atlético bodově se dotáhlo na třetí Villarreal, jenž odehrál o zápas méně. Alavés čeká na výhru už pět kol a propadl se do pásma sestupu. Díky vítězství 1:0 na hřišti Getafe jej přeskočila Valencie.