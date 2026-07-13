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"Víš, co máš dělat, pokračuj dál sama." Instruktor za letu otevřel dveře a vyskočil. To nejhorší zbylo na samotnou studentku

13. 7. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

"Víš, co máš dělat, pokračuj dál sama." Instruktor za letu otevřel dveře a vyskočil. To nejhorší zbylo na samotnou studentku
zdroj: Profimedia.cz
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Běžný cvičný let se během pár vteřin proměnil v noční můru – instruktor za letu vyskočil ze stroje do prázdna. V kokpitu nechal samotnou teprve dvaadvacetiletou studentku, která musela bojovat o holý život i bezpečné přistání.

Poslední slova před skokem do prázdna

K tragédii došlo na začátku července nedaleko argentinského města Toledo v provincii Córdoba. Zkušený instruktor Leandro Bertazzo (42) odstartoval v malém dvoumístném letounu Cessna 150 se svou studentkou Rosarií (22) k rutinnímu výcviku.

Nic nenasvědčovalo tomu, že se blíží katastrofa. V nadmořské výšce zhruba 250 metrů jí ale instruktor sdělil mrazivou zprávu: „Víš, co máš dělat, pokračuj.“ Následně si sundal sluchátka, odepnul bezpečnostní pás, otevřel dveře a vyskočil.

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Podle Eduarda Álvareze, ředitele letecké školy Flying Parrot, bylo už jen samotné otevření dveří za letu extrémně fyzicky náročné. Proudící vzduch totiž vytváří obrovský tlak. Odborníci tuto situaci přirovnávají k pokusu otevřít dveře auta, které jede rychlostí kolem 200 kilometrů v hodině. Přesto to instruktor dokázal.

Vyděšená studentka v kokpitu ale zachovala chladnou hlavu. Okamžitě zkontaktovala řízení letového provozu a za pomoci dispečerů dokázala s letadlem bezpečně přistát, aniž by stroj jakkoliv poškodila. Její výkon označil ředitel školy za neuvěřitelný důkaz osobní odvahy a skvěle zvládnutého výcviku – navzdory tomu, že dívka byla po přistání v hlubokém šoku.

Temné tajemství usměvavého pilota

Tělo instruktora záchranáři nalezli zhruba dvacet minut po incidentu na poli nedaleko letiště. Motiv jeho zoufalého činu nyní vyšetřují argentinské úřady. Leandro Bertazzo byl přitom považován za velmi zkušeného profesionála, který měl čerstvě zažádáno o lukrativní místo u velké komerční aerolinky. Okolí ho znalo jako usměvavého a přátelského člověka.

Jeho otec však médiím prozradil, že syn v poslední době bojoval s vážnými osobními problémy a vyhledal i psychiatrickou pomoc. Navenek na něm ale nikdo z jeho kolegů nic nepoznal. Případ tak znovu otevírá palčivou otázku duševního zdraví v letectví.

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Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky. Pomoc nabízí například Linka první psychické pomoci na čísle 116 123.

Tagy:
Argentina pilot duševní zdraví letecká nehoda
Zdroje:
Wikipedia, El País, cnn.iprima.cz
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Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

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