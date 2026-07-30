Víkendem to neskončí. Meteorologové upřesnili předpověď pro příští týden
30. 7. 2026 – 10:52 | Magazín | BS
Původní předpovědi předpokládaly, že vedro vyvrcholí v pátek nebo o víkendu a pak se ochladí. Teď to ale vypadá, že bude všechno jinak.
Do Česka dorazila již delší dobu avizovaná vlna veder. Už včera opravdu nebyla úplně zima a po noci, která byla navíc na mnoha místech tropická, tedy s teplotou přesahující 20 °C, přichází další horký den.
Ten je o to obtížnější, že si právě lidé na mnoha místech nemohli pořádně odpočinout ani přes noc, což plíživě, ale naprosto prokazatelně zvyšuje teplotní zátěž na organismus.
Dnešní teploty budou vysoké: ČHMÚ čeká denní maxima mezi 34 až 38 °C. A zítřek by měl být momentálním vrcholem, protože bude ještě o stupeň tepleji, tedy 35 až 39 °C.
Až doposud meteorologické modely předpovídaly, že tím vlna veder vyvrcholí a bude se postupně ochlazovat. Nyní to ale vypadá, že přijde ještě jedna špice.
Nový vrchol by totiž měl podle týdenního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu přijít až v pondělí, kdy bude rtuť opět vehementně atakovat čtyřicítku. ČHMÚ momentálně předpovídá 39 °C, ale to neznamená, že by lokálně nemohlo být ještě víc.
ČHMÚ pak předpokládá ochlazení, ale například evropský model ECMWF hlásí ostrá vedra po celý příští týden s teplotami často se blížícími 40 °C, a to zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě.
Hodí se tak připomenout pár důležitých zásad, abychom přežili ve zdraví:
1. Vyhýbejte se pobytu na přímém slunci a v rozpálené městské zástavbě
2. Pijte, co to jde (nealko, prosím pěkně) a zcela se vyhýbejte fyzické nebo psychické zátěži, obzvlášť v době teplotní špičky.
3. Větrejte jen ráno
4. Nikdy nenechávejte nic živého v zaparkovaných automobilech. Ani na pár minut. I pár minut totiž stačí ke zlé újmě na zdraví.
5. Dávejte pozor na teplotní šok při přechodu z vedra do zimy a neochlazujte se skokem do chladné vody.