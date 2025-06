Více energie a méně bolesti: 5 potravin, které vám změní život

22. 6. 2025 – 20:20 | Magazín | Žanet Ka

Více energie, méně bolestí kloubů a udržení ideální váhy – to jsou jen některé z benefitů, které vám pravidelná konzumace těchto potravin přinese.

Možná si ani neuvědomujete, jak moc prospěšné mohou být některé „obyčejné“ suroviny, které máte běžně doma. Protizánětlivá dieta totiž není jen o složitých receptech, ale hlavně o chytrém výběru potravin, které tělu pomáhají bojovat se záněty, zlepšují trávení a podporují zdravou pleť. Stačí pár malých změn a vaše tělo vám to vrátí na plné obrátky.

1. Ořechy – malé zdravé poklady

Mandle jsou nejen chutné, ale i nabité vlákninou a rostlinnými bílkovinami, které podporují tvorbu protizánětlivých látek v těle. Pokud chcete mít zdravé srdce a cévy, pravidelně si dopřávejte hrst mandlí nebo jiných ořechů. Navíc mandle obsahují omega-3 mastné kyseliny, které pomáhají nejen při stresu, ale také v boji proti akné. Pro srovnání – tolik zdravých tuků jako v mandlích najdete jen v lososu nebo makrele.

2. Borůvky – antioxidanty v modrém kabátku

Všechny bobule jsou skvělé, ale borůvky mají v boji proti zánětům skutečně náskok. Jsou bohaté na polyfenoly – mocné antioxidanty, které dokážou zcela zablokovat produkci škodlivých zánětlivých látek. Přidat si borůvky k jogurtu nebo do ovesné kaše je nejen rychlé, ale i lahodné. A navíc pomáhají zpomalit stárnutí a posílit imunitu.

3. Pohanková krupice – starý dobrý poklad bez lepku

Pohanková kaše s tmavou čokoládou a ořechy Tato kaše je skvělá na chladnější měsíce, kdy zahřeje. Je protizánětlivá a plná antioxidantů. A navíc skvěle zasytí! Ingredience: ½ hrnku pohankových krupic

1 hrnek vody nebo rostlinného mléka (mandlové, ovesné)

1 lžíce kakaa (min. 85 % tmavá čokoláda, rozpuštěná nebo kakaový prášek)

1 lžička medu nebo javorového sirupu

Hrnek mandlí nebo vlašských ořechů (nasekaných)

Špetka soli

Volitelné: čerstvé ovoce nebo semínka na posypání Postup: Pohankovou krupici propláchněte pod tekoucí vodou. V hrnci přiveďte k varu vodu nebo mléko se špetkou soli. Přidejte pohanku a snižte teplotu na minimum. Nechte vařit asi 10–15 minut, dokud kaše nezhoustne a pohanka nezměkne. Vmíchejte kakao a med. Na závěr přidejte nasekané ořechy a můžete ozdobit čerstvým ovocem nebo semínky podle chuti.

Quinoa sice hraje prim, ale pohanka si zaslouží pozornost jako bezlepková obilovina s nízkým glykemickým indexem. Díky vláknině podporuje zdraví střev a pomáhá tělu správně vstřebávat živiny. Pohanka je ideální volbou pro ty, kdo chtějí stabilizovat váhu a udržet si energii během celého dne. A navíc se snadno připravuje a skvěle ladí s tolika ingrediencemi!

4. Tmavá čokoláda – zdravá sladká odměna

Ne všechny čokolády jsou stejné. Chcete-li podpořit své zdraví, volte kvalitní tmavou čokoládu s minimálně 85 % kakaa. Kakao je totiž plné protizánětlivých látek, minerálů, vlákniny a také theobrominu, který prospívá mozku a náladě. A pozor, i když je zdravá, stále platí pravidlo míry – pár kousků denně vám dodá radost i energii, ale bez kalorického přebytku.

5. Kefír – fermentovaný nápoj plný života

Kefír patří k nejúčinnějším zbraním proti zánětům. Je plný probiotik, která nejen posilují imunitu, ale také podporují zdraví střev a tím přímo ovlivňují celkové zdraví i stav pokožky. Pokud chcete zhubnout nebo jen udržet zdravé tělo, sklenice kefíru před spaním je skvělou volbou pro detoxikaci a regeneraci.

Borůvkový kefírový smoothie s ořechy skvělá svačina nebo lehká snídaně, plná antioxidantů, probiotik a protizánětlivých látek Ingredience: 1 hrnek kefíru

½ hrnku čerstvých nebo mražených borůvek

1 lžíce mletých mandlí nebo hrst celých mandlí

1 lžička medu nebo javorového sirupu (volitelné)

1 lžíce chia semínek nebo lněných semínek (volitelné) Postup: Do mixéru dejte kefír, borůvky, mandle a případně med nebo sirup. Přidejte chia nebo lněná semínka pro extra dávku vlákniny a zdravých tuků. Vše rozmixujte do hladka. Nalijte do sklenice a můžete ihned podávat.

Zařazení protizánětlivých potravin do vašeho denního jídelníčku je jednoduchý krok k lepšímu zdraví, větší energii a spokojenější pleti. Nemusíte hned měnit celý jídelníček, stačí začít malými kroky – přidat hrst mandlí k svačině, do jogurtu pár borůvek nebo si večer dopřát sklenici kefíru. Vaše tělo vám to vrátí v podobě lepší kondice, méně bolestí a příjemného pocitu lehkosti.