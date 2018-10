Vězněný režisér skončí s protestní hladovkou. Hrozila mu nucená výživa

AKTUALIZOVÁNO - Zprávy autor: šar

Ukrajinský režisér Oleh Sencov, odsouzený v Rusku k 20 letům vězení za terorismus, se rozhodl ukončit hladovku. Oznámila to dnes ruská vězeňská správa. Její informaci nejprve potvrdila ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denysovová a následně i Sencovův právník Dmytro Dinze, který sdělil, že jeho mandant se sám rozhodl hladovku ukončit od 6. října, protože mu proti jeho vůli hrozila nucená výživa.

Sencov držel protestní hladovku ve vězení na severu Sibiře od poloviny května a na jeho zhoršující se zdravotní stav upozorňovala řada umělců a politických představitelů po celém světě. Sencovovi blízcí se k informaci o ukončení hladovky zatím nevyjádřili.

"Oleh Sencov přestal držet hladovku, oznámil to v prohlášení a souhlasil s příjmem potravy," řekl dnes podle agentury TASS zástupce vedení vězeňské správy Valerij Maksimenko. "O tom, jak ho vyvést ze stavu hladovění, jednali nejlepší dietologové v Moskvě. Pro normalizaci jeho zdraví byla sestavena odpovídající dieta," dodal Maksimenko.

Advokát Dinze později televizní stanici Nastojaščeje vremja ale řekl, že Sencov se rozhodl, že prohlášení o ukončení hladovky bude předáno vězeňské správě až v sobotu 6. října. Zároveň ukázal dopis, v němž Sencov vysvětlil své rozhodnutí tím, že mu hrozila nucená výživa proti jeho vůli.

"V souvislosti s kritickým stavem mého zdraví a s nastoupenými patologickými změnami vnitřních orgánů byla pro mne na velmi blízkou dobu naplánována nucená výživa. Na můj názor se při tom už nebere ohled - údajně už nejsem schopen adekvátně hodnotit zdravotní stav a nebezpečí, která mi hrozí," uvádí se v rusky ručně psaném dopise, který advokát ukázal.

"Násilné vyživování bude prováděno v rámci oživovacích opatření k záchraně života pacienta. Za daných podmínek jsem nucen zastavit svou hladovku k zítřejšímu dni, to znamená 06.10. 2018," sdělil Sencov. Vyjádřil zároveň lítost nad tím, že jeho boj trval 145 dní, během nichž zhubl o 20 kilogramů a podlomil si zdraví, ale "cíl přesto nebyl dosažen".

Obhájce Denize v této souvislosti zdůraznil, že "Oleh přirozeně zastavit hladovku nechtěl, bylo to vynucené opatření". Pracovníci vězení podle něj dali Sencovovi lhůtu do konce týdne s požadavkem, aby hladovku ukončil, jinak "by ho připoutali k posteli a začali ho nuceně krmit trubičkou".

Denysovová informaci potvrdila na svém facebookovém účtu. "Oleh Sencov ukončil hladovku. To znamená, že je v kritickém stavu, prakticky za hranicí," napsala. Poukázala přitom na to, že v Rusku doposud bez lékařských zpráv tvrdili, že jeho zdravotní stav je uspokojivý. "To ale není pravda," zdůraznila.

"Jsem hluboce přesvědčena, že v Rusku mu neposkytují odpovídající lékařskou péči. I nadále žádám, aby k němu měli přístup nezávislí vysoce kvalifikovaní odborníci, ale Kreml to neudělal," uvedla dále Denysovová a dodala, že očekává, že jí bude co nejdříve umožněn přístup k Sencovovi.

Sencov je odpůrcem ruské anexe Krymu. V srpnu 2015 ho odsoudil moskevský soud na 20 let za to, že se na jaře 2014 spolu se svým společníkem pokusil na anektovaném ukrajinském poloostrově podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku. Režisér obvinění označil za vykonstruovaná.

Filmař přestal přijímat potravu 14. května. Naživu byl udržován kapačkami ve vězeňské nemocnici. Hladovkou se domáhal osvobození "všech ukrajinských politických vězňů" z ruských věznic.

Na zhoršující se zdravotní stav Sencova dlouhodobě upozorňoval jeho obhájce. Vězeňská správa ale zdraví režiséra doposud vyhodnocovala jako uspokojivý.