„Vezmu si ji, až budu mlít z posledního.“ Pavol Habera promluvil o svatbě s Danielou Peštovou
14. 7. 2026 – 13:16 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Patří k nejstabilnějším párům českého a slovenského showbyznysu. Přestože spolu Pavol Habera a Daniela Peštová žijí už 26 let, vychovali tři děti a působí jako sehraná dvojice, před oltář zatím nikdy nešli. Teď zpěvák s typickým humorem vysvětlil proč – a jeho odpověď pobavila fanoušky.
Na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se Pavol Habera a Daniela Peštová opět zařadili mezi nejvýraznější páry červeného koberce. Zatímco topmodelka sklízela obdiv za elegantní róbu, novináře zajímala otázka, která se vrací už dlouhá léta – kdy konečně bude svatba?
Po 26 letech spolu stále nejsou manželé
Habera připomněl, že vyrůstal v přesvědčení, že když mají partneři společné děti, měli by svůj vztah stvrdit i sňatkem. U nich doma ale nakonec věci dopadly jinak.
„Jsem stará škola a vždycky jsem si říkal, že když mám se svou ženou děti, tak si ji musím vzít. S Danielou je to ale jinak,“ vysvětlil zpěvák.
Přesto dodal, že svatbu úplně nevylučuje. Jen k ní má poněkud netradiční důvod.
Kvůli romantice to nebude
Když přišla řeč na to, zda se někdy přece jen vezmou, Habera odpověděl s nadhledem sobě vlastním.
„Až budu cítit, že už melu z posledního, tak se vezmeme, aby to pak v dědictví měla jednodušší,“ prohlásil s úsměvem.
Jeho poznámka okamžitě vzbudila pozornost. Fanoušci ocenili, že i po více než čtvrtstoletí společného života dokáže o vážných tématech mluvit s humorem.
Svatba není pro jejich vztah podmínkou
Není to přitom poprvé, co se Habera k tématu vyjádřil. Už v minulosti přiznal, že on ani Daniela necítí potřebu svůj vztah potvrzovat oddacím listem a že jim současné uspořádání vyhovuje. Oba už mají zkušenost s předchozími manželstvími a shodují se, že pevný vztah nestojí na razítku v občanském průkazu.
Jeden z nejstabilnějších párů showbyznysu
Daniela Peštová a Pavol Habera tvoří pár od roku 2000. Společně vychovávají dceru Ellu a syna Paula Henryho, Daniela má z předchozího manželství také syna Yannicka. Za více než dvě desetiletí se jejich vztahu vyhnuly velké skandály i veřejné rozchody, což z nich dělá jednu z nejstabilnějších dvojic československého showbyznysu.
Přestože se spekulace o tajné svatbě pravidelně vracejí, letošní Karlovy Vary daly fanouškům jasnou odpověď. Manželé zatím nejsou. A pokud bude záležet na Haberově smyslu pro humor, Daniela Peštová si na svatební šaty možná ještě nějakou dobu počká.