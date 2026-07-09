Vezměte nůžky do ruky právě teď a zastřihněte ji. Příští rok se vám odmění nádherně rozkvetlým balkonem
9. 7. 2026 – 15:26 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Tohle fialové květenství patří mezi nejoblíbenější rostliny českých zahrad. Voní, láká včely, odpuzuje některé škůdce a při správné péči kvete dlouhé týdny. Mnoho lidí ale každoročně opakuje stejnou chybu – bojí se ji ostříhat. Výsledkem jsou přerostlé keříky s holými dřevnatými středy a stále menším množstvím květů.
Zkušení zahradníci přitom vědí, že správný řez je pro levanduli stejně důležitý jako slunce nebo střídmá zálivka.
Bez řezu začne levandule rychle stárnout
Levandule patří mezi polokeře. Jak rostlina stárne, její spodní část postupně dřevnatí. Pokud ji pravidelně nezastřihujete, začne se rozpadat, vytváří holá místa a každým rokem kvete méně.
Řez pomáhá udržet kompaktní tvar, podporuje tvorbu nových výhonů a prodlužuje životnost celé rostliny. Hustší keřík navíc lépe odolává zimní vlhkosti i letním vedrům.
Nejlepší čas přichází právě po odkvětu
První větší řez se doporučuje provést po hlavním kvetení, tedy většinou během července nebo srpna podle odrůdy. Z rostliny odstřihněte odkvetlé květní stonky a zkraťte letošní zelené výhony přibližně o třetinu.
Díky tomu si levandule zachová pěkný kulovitý tvar a do zimy stihne vytvořit nové výhony.
Na jaře pak stačí odstranit namrzlé nebo poškozené větvičky a rostlinu lehce vytvarovat.
Na jednu chybu si dejte velký pozor
Při stříhání nikdy nezasahujte hluboko do starého dřeva bez listů. Na rozdíl od mnoha jiných keřů totiž levandule z holých zdřevnatělých částí často znovu neobrazí. Pokud byste rostlinu seřízli příliš hluboko, může se stát, že už nové výhony nevytvoří.
Zahradníci proto doporučují ponechat na každém výhonu dostatek zelené části s listy, ze které může rostlina znovu obrazit.
Mladé rostliny stříhejte už od začátku
S pravidelným řezem se vyplatí začít hned po výsadbě. Mladé levandule díky tomu vytvoří hustší korunu a v dalších letech nabídnou výrazně více květů.
Naopak dlouhé odkládání prvního řezu vede k rychlejšímu dřevnatění, které už později nelze snadno napravit.
Každý druh potřebuje trochu jiný přístup
Nejčastěji pěstovaná levandule úzkolistá snáší poměrně výrazný řez a po odkvětu často ještě jednou vykvete. Hybridní odrůdy s delšími stonky lze po odkvětu zkrátit ještě výrazněji. Citlivější jsou naopak levandule francouzská nebo španělská, u kterých je vhodnější jen lehčí tvarovací řez.
Ve všech případech ale platí stejné pravidlo – pravidelné zastřihování je mnohem šetrnější než radikální omlazování zanedbané rostliny.
Pár minut práce, které rozhodnou o příštím létě
Ostříhat levanduli zabere jen několik minut, ale právě teď rozhodujete o tom, jak bude vypadat příští sezonu a právě červenec je k tomu nejvhodnější měsíc. Hustý kompaktní keřík plný květů totiž nevznikne náhodou. Je výsledkem pravidelného řezu, který rostlině pomáhá zůstat zdravá, silná a bohatě kvetoucí po mnoho let.