Většina žen si zbytečně ničí novou barvu vlasů: Nejčastější chyba přichází hned po odchodu ze salonu

4. 4. 2026 – 14:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Většina žen si zbytečně ničí novou barvu vlasů: Nejčastější chyba přichází hned po odchodu ze salonu
zdroj: Freepik
Odcházíte ze salonu a máte pocit, že jste právě udělala něco skvělého sama pro sebe? Upravené vlasy jsou lesklé, barva má hloubku a všechno působí upraveně, než jak jste zvyklá. Jenže tenhle efekt často nevydrží ani pár dní.

A většinou za to nemůže kadeřník, ale jedna jediná, nenápadná chyba, kterou uděláte doma.

zdroj: Freepik

Nejkritičtější moment přichází dřív, než si myslíte

Možná to znáte. Druhý den po barvení si chcete ten pocit „čistých vlasů“ ještě podpořit. Sáhnete po šamponu a automaticky jdete do sprchy.

Právě tady se láme všechno.

Vlasy po barvení nejsou v běžném stavu. Jsou otevřené, citlivé a zranitelné. Proces barvení totiž nefunguje jen na povrchu. Aby se pigment dostal dovnitř vlasu, musí se jeho struktura narušit. Vlas se doslova otevře.

A potřebuje čas, aby se zase zavřel.

Co na ženě prozradí víc než drahé šaty? Dior měl jasno v pár detailech, které nejdou přehlédnout

Proč je prvních 72 hodin rozhodujících

Pokud vlasy umyjete příliš brzy, voda a šampon udělají něco, co nechcete vidět. Pigment se začne vyplavovat ještě dřív, než se stihne „usadit“.

Výsledek?

Barva ztrácí hloubku, lesk i intenzitu. A vy máte pocit, že barva se rychle vymyla, i když za  problémem stojíte právě vy a zbytečně rychlé umytí hlavy po návštěvě kadeřníka.

Ty první tři dny nejsou náhoda. Jsou to hodiny, kdy se vlas vrací do rovnováhy.

Každý se vás na ně bude ptát: Top parfémy, které voní jako drahá čistota a tichý luxus

Koupelna rozhoduje víc než salon

Mnoho žen investuje do kvalitního barvení, ale péči pak podcení. Přitom právě rutina doma má na výsledek největší vliv.

Stačí pár drobných změn:

  • Nechte vlasy alespoň 72 hodin bez mytí
  • Používejte jemné šampony bez sulfátů
  • Vyhněte se horké vodě, která vlas znovu otevírá
  • Omezte časté mytí na minimum

Zní to jednoduše. Jenže právě tyhle detaily rozhodují o tom, jestli barva vydrží týdny, nebo zmizí během pár dnů.

Vztah na celý život? Páry, kterým to funguje, dělají jednu věc jinak

Teplo a voda: tichý nepřítel barvy

Možná vás překvapí, že problém nekončí u šamponu. Horká voda, fén, žehlička nebo kulma – všechno tohle postupně narušuje strukturu vlasu znovu a znovu.

Bez ochrany se pigment rozpadá rychleji, než čekáte.

Proto má smysl přemýšlet o péči jako o celku. Ne jen o tom, čím si vlasy myjete, ale i jak s nimi zacházíte každý den.

zdroj: Freepik

Stačí jeden krok jinak a všechno se změní

Někdy stačí opravdu málo - počkat pár dní. Ztlumit teplotu vody a vyměnit šampon.

A výsledek? Barva, která zůstane sytá, lesklá a živá mnohem déle.

Tagy:
tipy kadeřník tipy a triky mytí barvení vlasy
Zdroje:
Vlastní, Reddit, kadeřnictví Střihnem to, kadeřnice Kamila Sedláková, wella.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

