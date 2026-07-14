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Vodu pijeme všichni. Málokdo ale ví, že rozhoduje okamžik, kdy se napijete

14. 7. 2026 – 14:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Vodu pijeme všichni. Málokdo ale ví, že rozhoduje okamžik, kdy se napijete
zdroj: Freepik
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Každý den děláme stejnou věc, aniž bychom nad ní přemýšleli. Napijeme se. Jenže podle odborníků může být překvapivě důležité nejen kolik vody vypijeme, ale také kdy to uděláme.

Jediná změna v denním režimu může pomoci organismu lépe hospodařit s tekutinami a podpořit správné fungování těla.

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Kdy je nejlepší čas? Hned po probuzení

Po sedmi až osmi hodinách spánku je organismus přirozeně lehce dehydratovaný. Během noci totiž ztrácíme vodu dýcháním i pocením, přestože si to většinou neuvědomujeme.

Právě proto odborníci doporučují začít den jednou sklenicí čisté vody. Nemusí být ledová ani s citronem. Obyčejná voda bohatě stačí.

Podle lékařů pomáhá doplnit tekutiny po noci a podílí se na správném fungování krevního oběhu, ledvin i termoregulace.

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Citron už dávno není nutností

Na sociálních sítích se často tvrdí, že jedině voda s citronem nastartuje metabolismus nebo tělo detoxikuje. Pro taková tvrzení ale neexistují kvalitní vědecké důkazy.

Pokud vám citronová voda chutná, není důvod se jí vyhýbat. Stejně dobře ale poslouží i obyčejná voda z kohoutku.

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Jedna chyba, kterou dělá většina lidí

Mnoho lidí začne pít až ve chvíli, kdy dostane žízeň. Jenže pocit žízně už znamená, že tělo o tekutiny žádá. Proto odborníci doporučují pít průběžně během dne místo toho, aby člověk vypil půl litru najednou.

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Večer s pitným režimem opatrně

Pitný režim je důležitý celý den, ale velké množství vody těsně před spaním může znamenat časté noční vstávání na toaletu. Zbytečně zatěžuje ledviny a často se projeví ranní otoky pod očima. 

Proto je lepší většinu tekutin rozložit do ranních a odpoledních hodin.

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Zkuste změnu a tělo se vám odvděčí

Nejde o drahé doplňky stravy ani módní detoxikační kúry. Je to mnohem jednodušší, než se může zdát. Někdy stačí obyčejná sklenice vody ve správný okamžik. Právě první sklenice po probuzení patří podle odborníků k nejjednodušším návykům, které mohou podpořit správnou hydrataci organismu a pomoci tělu lépe zvládnout začátek dne.

Tagy:
voda tělo pitný režim probuzení ráno večer
Zdroje:
Mayo Clinic, verywellhealth.com, heathline.com
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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