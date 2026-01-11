Většina lidí neví, že si špatně nabíjí mobil. Tyhle zvyky ničí životnost
11. 1. 2026 – 8:04 | Zprávy | Anna Pecena
Většina uživatelů smartphonů stále věří starým „zaručeným“ trikům, jak nabíjet baterii – a přitom si jen zkracují životnost svého telefonu. Staré rady jako „nech až do nuly“ nebo „nabiješ nejlíp přes noc“ dnes odborníci striktně odmítají. Moderní baterie jsou zcela jiná liga a jejich chemie si žádá nové, vědecky podložené návyky. Čím více lidí bude tyto mýty ignorovat, tím déle jim telefon vydrží fungovat bez výměny baterie.
Víte, co opravdu škodí baterii vašeho mobilu?
Superrychlé nabíjení, které jste doteď považovali za bonus, může vašemu telefonu škodit. Nebo tedy spíše časté používání rychlonabíječek: teplota a chemické napětí při rychlém dobíjení způsobují větší opotřebení buněk baterie než pomalejší, stabilní nabíjení. Další mýtus, který stále přežívá? Nechat telefon přes noc připojený k nabíječce. Moderní Li-ion baterie sice mají ochranné obvody, ale dlouhé setrvání na 100 % kapacity baterii zatěžuje a urychluje její degradaci.
Statistiky hovoří jasně: průměrná baterie smartphonu vydrží asi 500 až 2 500 nabíjecích cyklů – přibližně dva až tři roky běžného používání, než ztratí výraznou část původní kapacity.
Nové pravidlo nabíjení – méně je někdy více
Experti doporučují udržovat baterii v takzvaném „zlatém pásmu“. Ideální je nabíjet telefon, když kapacita klesne na zhruba 20 %, a přestat zhruba kolem 80 % – dlouhodobé pobývání na 100 % totiž znamená vyšší chemickou zátěž baterie a zrychluje její opotřebení. Tento přístup může během let zajistit lepší dlouhodobou výdrž baterie a oddálit její výrazné stárnutí, protože menší výkyvy chemické reakce ve článcích mezi 20 % a 80 % jsou pro Li-ion články šetrnější.
Navíc byste se měli vyhnout nabíjení při extrémních teplotách – baterie nezná přílišné horko ani mráz. Například nabíjení nad 35 °C může permanentně poškodit kapacitu akumulátoru.
Nejčastější chyby, které každý dělá (a ani o tom neví)
Mnoho uživatelů stále:
-
nechává telefon nabíjet přes noc,
-
nabíjí až po úplném vybití na 0 %,
-
používá levné, nekvalitní nabíječky,
-
nechává telefon během nabíjení v pouzdře, které brání chlazení.
Všechny tyto návyky zvyšují teplotu a chemickou zátěž baterie.
Další častou chybou je sledovat procenta jako špatný indikátor zdraví baterie – moderní baterie nemají „paměťový efekt“, takže je lepší je dobíjet častěji po menších úsecích než čekat na jejich úplné vybití.
Verdikt? Vědecké studie a moderní praxe ukazují, že staré rady z doby niklových baterií jsou dnes prostě neplatné. Pokud chcete, aby vám telefon vydržel několik let bez dramatického poklesu výdrže baterie, zapomeňte na absolutní vybíjení a úplné nabíjení – a naučte se nové pravidlo: míň je někdy více.