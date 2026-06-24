Většina lidí dělá při konzumaci ovoce stejnou chybu. Odborníci tvrdí, že se tak připravují o to nejcennější
24. 6. 2026 – 19:11 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když si doma připravíte jablko, hrušku nebo kiwi, nejspíš sáhnete po noži či škrabce. Je to běžný zvyk, který většina z nás považuje za samozřejmost. Jenže právě tady možná nevědomky děláte chybu, kvůli které přicházíte o velkou část látek prospěšných pro zdraví.
Výživoví odborníci upozorňují, že nejcennější složky mnoha druhů ovoce se často nacházejí právě ve slupce. A zatímco my ji bez přemýšlení vyhazujeme do koše, připravujeme se o antioxidanty, vlákninu i další látky, které mohou prospívat srdci, trávení i imunitnímu systému.
Největší poklad se skrývá tam, kde ho nikdo nehledá
Mnoho lidí si myslí, že slupka slouží pouze jako ochranný obal. Ve skutečnosti je ale mnohem víc než jen přírodní obal ovoce.
Právě slupka chrání plod před slunečním zářením, škůdci, plísněmi a dalšími vlivy prostředí. Rostliny si proto do této vrstvy ukládají vysoké koncentrace ochranných látek, především polyfenolů a antioxidantů.
Studie ukázaly, že slupky jablek obsahují několikanásobně více fenolických látek než samotná dužina. Jinými slovy – když jablko oloupete, odstraníte i část toho nejzdravějšího.
Jablka nejsou jediná
Podobné výsledky přinesly i výzkumy dalších druhů ovoce. Například pomerančová kůra obsahuje vysoké množství vlákniny a cenných rostlinných látek. Odborníci upozorňují také na obsah limonenu, který je předmětem výzkumů kvůli svým možným protizánětlivým účinkům.
Překvapivě bohatá na živiny je i slupka kiwi. Obsahuje další dávku vlákniny, vitaminu C a vitaminu E. Přesto ji většina lidí automaticky odstraňuje, aniž by si uvědomovala, o co přichází.
A ještě větší překvapení čeká u banánů. Výživoví specialisté zjistili, že jejich slupka obsahuje značné množství vlákniny a antioxidantů. V některých zemích se proto přidává do smoothie, peče se nebo se používá při vaření.
Neznamená to, že máte jíst všechno se slupkou
Odborníci zároveň upozorňují, že ne každá slupka je vhodná ke konzumaci. Důležitá je kvalita ovoce i jeho důkladné umytí.
Zejména u citrusů bývá povrch často ošetřen látkami prodlužujícími trvanlivost. Proto je vhodné vybírat bio ovoce nebo plody určené ke konzumaci i se slupkou.
U jablek, hrušek nebo kiwi však podle odborníků většinou stačí důkladné mytí pod tekoucí vodou.
Chyba, kterou dělají miliony lidí
Vědci dnes stále častěji upozorňují, že většina lidí nepřijímá dostatek vlákniny ani antioxidantů. Přitom část řešení může být překvapivě jednoduchá.
Pokud je to možné, zkuste příště některé druhy ovoce sníst i se slupkou. Možná zjistíte, že právě tu část, kterou jste celý život vyhazovali, vaše tělo ocení nejvíc.