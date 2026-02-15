Věta "zhodnoťte úspory snadno a rychle" vás může připravit o všechno
15. 2. 2026 – 12:21 | Magazín | Anna Pecena
Stačí jeden klik na reklamu a celoživotní úspory jsou pryč. Falešné investiční nabídky dnes cílí hlavně na seniory. Slibují jistotu, vysoké výnosy a ochranu před inflací. Ve skutečnosti jde o promyšlené podvody, které už připravily české důchodce o miliony korun.
Podle údajů Policie České republiky kriminalisté řeší stovky investičních podvodů ročně. Pachatelé využívají profesionálně vypadající weby, fotografie známých osobností i falešné recenze. Vše působí důvěryhodně. A právě na to podvodníci spoléhají.
Konkrétní případy z Česka
Například seniorka z Karvinska uvěřila internetové reklamě na výhodné investice. Během několika týdnů poslala na různé účty téměř 1,9 milionu korun. Peníze si půjčila i od rodiny. Výsledek? Úspory zmizely a případ nyní vyšetřuje policie. Informoval o něm regionální server Polar.
Další případ řešili kriminalisté na severu Čech. Jednaosmdesátiletá žena reagovala na reklamu slibující výdělky tisíce korun denně. Podvodníci ji postupně připravili o více než 800 tisíc korun. Pachatelé ji přesvědčili, aby umožnila přístup k účtu a převáděla peníze podle jejich pokynů.
A nejde jen o jednotlivce. V Praze působila skupina, která lákala lidi na investice do údajné výstavby domova důchodců. Čtyřicet klientů přišlo dohromady až o 12 milionů korun. Případ zveřejnila média a nyní je předmětem trestního řízení.
Na podobné praktiky dlouhodobě upozorňuje také Česká národní banka, která vede seznam nelegálních investičních subjektů. Přesto podvodníci stále nacházejí nové oběti.
Jak se bránit a kde opravdu ušetřit
Největší úspora je nepřijít o své peníze. Pokud vám někdo slibuje garantovaný výnos deset nebo dvacet procent ročně bez rizika, zbystřete. Seriózní investování žádné jistoty nenabízí.
Nikdy neposílejte peníze na základě telefonátu. Neinstalujte do počítače programy pro vzdálený přístup, pokud si nejste stoprocentně jisti, s kým jednáte. A před jakoukoli investicí si ověřte, zda má společnost licenci u České národní banky.
Máte-li úspory a obavy z inflace, řešte situaci přímo ve své bance. Konzultace bývá zdarma a bezpečnější než anonymní nabídka z internetu. Pamatujte, že rychlé zbohatnutí je mýtus. Rychlá ztráta je realita. A právě na tu podvodníci cílí.