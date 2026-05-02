Veřejné hašteření pokračuje, Ornella soptí: Arichteva chce, aby mé děti trpěly
2. 5. 2026 – 11:42 | Magazín | Jana Strážníková
Známá influencerka nehodlá nechat věci jen tak a ve snaze o poslední slovo se zřejmě nezastaví před ničím.
Video, v němž Josef Kokta častuje malé děti nejspíš nejsprostějšími nadávkami, jaké jsou v češtině vůbec k nalezení, podle jeho manželky nemanželky Ornelly Koktové nemělo spatřit světlo světa, protože si ho dle vlastních slov schovávala proto, aby samotnému Koktovi mohla později ukázat, jak zle se choval.
Na původních úmyslech už ale nezáleží, protože záznam se dostal na svět a od té doby panuje bouře a uragán kritiky dopadající na hlavu nejen Kokty, ale i Ornelly. Ta se ale vzdor předpokladům moc nesnaží situaci uklidnit a místo toho přechází do protiútoku.
Hlavním terčem se zdá být herečka Veronika Arichteva, která si Ornellinu zlobu zasloužila tím, že veřejně vyzývala firmy k rozvázání spolupráce s Ornellou. Byť ji Ornella přímo nejmenuje, ze souvislostí je cíl útoku celkem jasný.
„Jsem pranýřovaná od influencerek, které jedou lajnu, že si jdeme hromadně kopnout do Ornelly. Sice v tom videu nic špatného neřekli a neviděly jsme, jak si to s Pepou před těmi čtyřmi roky pak vyříkala, ale jdeme do ní. A nejlepší je, jak se zaklínají tím, že jim jde strašně o naše děti,“ soptila Ornella v rozhovoru s eXtra.cz.
„A proto padají výzvy, aby všichni napsali všem obchodním partnerům Ornelly. Všichni víme, že Ornella je živitelka rodiny, ale hlavně, ať umřou hlady. Nám jde o ty děti, ale vlastně ve finále nejlepší by bylo, kdyby chcíply hlady, neměly žádné příjmy. O to nám jde,“ rozčilovala se.
„Takže to samozřejmě vůbec není o dětech, ale tahle šílená věc z minulosti Pepy dala těmhle lidem příležitost, jak mě sejmout. I když jsem nic neudělala,“ má jasno.
„Influencerky veřejně vyzývaly, aby se psalo mým obchodním partnerům. Hlavní je se mě zbavit, protože jsme podle nich lidské zrůdy. Ale jinak samozřejmě jde všem jen o blaho našich dětí, jen jde o to, aby Koktovi skončili,“ pokračuje Ornella.
„Soukromě se mi ozývá i dost známých osobností, ale veřejně to neřeknou. Pak by se to napsalo a někdo by začal řešit, jak to asi mají doma oni sami, když se nás zastávají. A to mi přijde smutné, že se lidé musí kvůli atmosféře ve společnosti bát,“ dodala.
Že by ji snad stihl osobní bankrot, se nezdá moc pravděpodobné. Dopad ale aféra má – přední firma už s ní rozvázala spolupráci a další se postupně přidávají.