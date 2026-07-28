Vémola se chlubil, kolik posílá Lele. "Všechno platím sama," reaguje Ceterová ostře
28. 7. 2026 – 7:06 | Magazín | Jana Strážníková
Sto tisíc měsíčně, nebo nula? Karlos Vémola před pár dny veřejně vyčíslil, kolik posílá Lele Ceterové a jejich třem dětem. Ta si to nenechala líbit a v neděli poprvé promluvila — s tím, že všechno platí ze svého. Tvrzení proti tvrzení, do kterého se navíc obula i Dominika Myslivcová. A pak je tu otázka, na kterou v té přestřelce nikdo neodpověděl: kolik by vlastně přiznal soud?
Padesát tisíc a Mercedes za čtyři miliony
Vémola otevřel téma sám ve svém podcastu OSSCAST. „Já jí na tři děti dávám na účet padesát tisíc," prohlásil zápasník s tím, že se s Lelou domluvili „jako dva dospělí lidé".
Tím ale podle něj výdaje nekončí. Řeč přišla i na luxusní vůz: „Stála si za tím, že jí mám zaopatřit Mercedes G. To je auto za čtyři miliony, nějaký leasing, nějaká pojistka."
Ceterová si podle Vémoly chtěla udržet „nějaký životní standard" — a jeho měsíční náklady na rodinu se tak vyšplhaly ke stovce tisíc.
„Všechno platím ze svého," vzkázala Lela
Modelka mlčela několik dní, v neděli ale bouchla do stolu. Ve zveřejněném prohlášení Vémolovu verzi popřela: „Nikdy by mě nenapadlo, že se ocitnu v situaci, kdy budu muset sama nést celou zodpovědnost za chod domácnosti a výdaje na naše tři děti jen z mého příjmu."
Zmínila i předmanželskou smlouvu, kterou podle svých slov podepsala ještě s čistým úmyslem: „Vzdala jsem se jakýchkoliv majetkových nároků."
Doplnila, že na jejích bedrech leží běžný provoz včetně stravy, plen a speciální výživy pro nejmladšího syna. „Není to jen o stravě, je to o tom je obléct, někam je vzít, dopřát jim nějakou zábavu," citoval ji magazín Aha!
Pod prohlášením se okamžitě objevila podpora z nečekané strany. Dominika Myslivcová napsala Ceterové: „Leli, my ženy jsme silné a zvládneme vše. Jinak ti chlapi jsou všichni stejní, mně bylo Géčko odebráno hned poté, co jsem odešla."
Narážela tím na vlastní rozchod se Zdeňkem Chytilem — a náhodou tak trefila přesně ten samý model auta, o kterém mluvil Vémola.
Co by na to řekl soud
Zatímco se obě strany přetahují přes sociální sítě, existuje docela přesný postup, jak se výživné v Česku určuje. Ministerstvo spravedlnosti vydává doporučující tabulku, podle níž na jedno dítě připadá zhruba 14 až 20 procent čistého příjmu rodiče podle věku — nejméně u předškoláků, nejvíc u studentů nad šestnáct let. Tabulka ale není závazná a soud se od ní může odchýlit.
U rodičů s vysokými příjmy navíc platí ještě jedno pravidlo. Občanský zákoník říká, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodiče, a soudy podle rozboru na Právním prostoru posuzují nejen to, kolik rodič vydělá, ale i jak reálně žije.
Jinými slovy: jestli Vémola posílá padesát tisíc na tři děti, samo o sobě to není ani málo, ani hodně. Podstatné je, jaký doloží příjem. A to se samozřejmě bavíme o scénáři, kdy se pár nakonec opravdu potká u soudu — pořád existuje alternativa, že se třeba také ještě dohodnou.