Velmi silné bouřky, kroupy, nárazy větru a přívalové srážky. ČHMÚ určil, kde čekat největší průtrže
1. 7. 2026 – 9:48 | Zprávy | BS
Ani dnešní den nemáme podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu čekat úplně klidné počasí.
ČHMÚ upřesnil předpověď počasí na dnešek a nejbližší dny. Vypadá to, že minimálně dnes si ještě od nebezpečných jevů úplně neodpočineme.
Přes naše území dál postupuje zvlněná studená fronta, což znamená, že dnešní teploty čekáme ve velmi širokém rozpětí podle toho, na kterém místě republiky zrovna jsme.
V Čechách bude mezi 20 až 25 °C, Morava a Slezsko čeká 26 až 31 °C a na jihovýchodě Moravy budou ještě doznívat vedra – tam mohou teploty vystoupat až na 33 °C.
Především Moravu a Slezsko by dnes mohly zasáhnout také nebezpečné bouřky: „Pozor dnes také na Moravě a ve Slezsku i na velmi silné bouřky s kroupami, silnými nárazy větru a přívalovými srážkami,“ varuje ČHMÚ.
Už včera se vyskytla lokální krupobití: U Litomyšle, na Vyškovsku nebo na Ivančicku.
Bouřky se navíc nemusí omezit vyloženě jen na Moravu, ráno pršelo a bouřilo i okolo Plzně. Meteorologové předpokládají, že se bouřky budou postupně přesouvat na východ.