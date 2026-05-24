Velký naschvál České televizi? Václav Moravec spustil vlastní nedělní debatu
24. 5. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Václav Moravec hlásí návrat a do ofenzivy přechází ve velkém stylu s hned několika pořady.
Vypadá to, že se slavný moderátor a novinář Václav Moravec nakonec po svém odchodu z České televize s vedením dohodl. Měl totiž ve smlouvě výstupní klauzuli, která mu zakazovala půl roku tvořit další mediální obsah. Ale vzhledem k tomu, co Moravec právě ohlásil, se nakonec nejspíš podařilo smlouvu urovnat.
Moravec totiž ve čtvrtek zahájil provoz vlastního mediálního projektu. Nazval ho po sobě: Moravec.cz. Založil si k tomu i firmu: Moravec Media s.r.o., kde je jediným majitelem i investorem on sám.
Tvořit už ale zcela sám samozřejmě nebude, najal si k tomu plnohodnotný tým a svým předplatitelům hodlá nabízet celkem pět nových pořadů týdně.
Moravec si svou mediální tvorbu cení buďto na dva tisíce korun ročně, kdy máte v ceně i osobní setkání přímo s Moravcem, nebo na 199 korun měsíčně – to už si ale s moderátorem rukou osobně nepotřesete. Moravec nicméně nečeká, že si koupíte zajíce v pytli: Úvod a několik minut každého pořadu můžete na zkoušku zhlédnout zdarma.
Za své peníze dostanete celkem pět pořadů: Dialogy s osobnostmi v pořadu 1:1, pořad Populace, který slibuje mapovat Česko a odborně komentovat statistické výzkumy, pořad Kontexty, jenž se chce zaměřit na hluboký rozbor hlavního tématu týdne, pořad Generace coby diskuze se studenty a mladými...
A nakonec Poledne s Moravcem, což bude klasická televizní debata, kterou si Moravec, jistě ne omylem, nachystal na neděli v úplně stejný čas, jako běžely jeho Otázky na ČT, tedy ve 12:00.
První díl poběží již dnes a premiérovými hosty nové debaty budou Petr Macinka, Mirek Topolánek a Jiří Rusnok.
„Věřte, že budu dál hájit svobodnou žurnalistiku založenou na faktech, nikoli na pseudovyváženosti nebo slepé vyváženosti, která si podle mého názoru podmaňuje televizi veřejné služby. Budu dál hájit demokratické principy, lidskou důstojnost i základní lidská práva,“ slibuje sám Moravec v úvodním videu na svých stránkách.
Uvidíme, jak se projektu bude dařit. Moravec je nicméně tak etablované jméno, že by o výdělek starost mít neměl.