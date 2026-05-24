Dnes je neděle 24. května 2026., Svátek má Jana
Počasí dnes 25°C Polojasno

Velký naschvál České televizi? Václav Moravec spustil vlastní nedělní debatu

24. 5. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Velký naschvál České televizi? Václav Moravec spustil vlastní nedělní debatu
zdroj: Profimedia.cz
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Václav Moravec hlásí návrat a do ofenzivy přechází ve velkém stylu s hned několika pořady.

Vypadá to, že se slavný moderátor a novinář Václav Moravec nakonec po svém odchodu z České televize s vedením dohodl. Měl totiž ve smlouvě výstupní klauzuli, která mu zakazovala půl roku tvořit další mediální obsah. Ale vzhledem k tomu, co Moravec právě ohlásil, se nakonec nejspíš podařilo smlouvu urovnat.

Moravec totiž ve čtvrtek zahájil provoz vlastního mediálního projektu. Nazval ho po sobě: Moravec.cz. Založil si k tomu i firmu: Moravec Media s.r.o., kde je jediným majitelem i investorem on sám. 

Tvořit už ale zcela sám samozřejmě nebude, najal si k tomu plnohodnotný tým a svým předplatitelům hodlá nabízet celkem pět nových pořadů týdně.

Mohlo by vás zajímat

Moravec si svou mediální tvorbu cení buďto na dva tisíce korun ročně, kdy máte v ceně i osobní setkání přímo s Moravcem, nebo na 199 korun měsíčně – to už si ale s moderátorem rukou osobně nepotřesete. Moravec nicméně nečeká, že si koupíte zajíce v pytli: Úvod a několik minut každého pořadu můžete na zkoušku zhlédnout zdarma.

Za své peníze dostanete celkem pět pořadů: Dialogy s osobnostmi v pořadu 1:1, pořad Populace, který slibuje mapovat Česko a odborně komentovat statistické výzkumy, pořad Kontexty, jenž se chce zaměřit na hluboký rozbor hlavního tématu týdne, pořad Generace coby diskuze se studenty a mladými...

A nakonec Poledne s Moravcem, což bude klasická televizní debata, kterou si Moravec, jistě ne omylem, nachystal na neděli v úplně stejný čas, jako běžely jeho Otázky na ČT, tedy ve 12:00.

První díl poběží již dnes a premiérovými hosty nové debaty budou Petr Macinka, Mirek Topolánek a Jiří Rusnok. 

„Věřte, že budu dál hájit svobodnou žurnalistiku založenou na faktech, nikoli na pseudovyváženosti nebo slepé vyváženosti, která si podle mého názoru podmaňuje televizi veřejné služby. Budu dál hájit demokratické principy, lidskou důstojnost i základní lidská práva,“ slibuje sám Moravec v úvodním videu na svých stránkách.

Uvidíme, jak se projektu bude dařit. Moravec je nicméně tak etablované jméno, že by o výdělek starost mít neměl.

Mohlo by vás zajímat

Tagy:
projekt zpravodajství novinář televize moderátor předplatné
Zdroje:
Novinky, lupa.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Prezident Pavel se v Praze sejde s bavorským premiérem Markusem Söderem

Nejnovější články