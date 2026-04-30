Velká pyramida v Gíze asi nevznikla díky otrocké práci a určitě ne kvůli UFO
30. 4. 2026 – 9:39 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nová vědecká studie přináší překvapivé vysvětlení jedné z největších záhad historie. Velká pyramida v Gíze možná nevznikla díky otrocké práci ani záhadným silám, ale díky důmyslnému systému skrytých ramp a precizní organizaci starověkých stavitelů.
Velká pyramida v Gíze je jedním z největších symbolů lidské vynalézavosti. Už více než čtyři a půl tisíce let se tyčí nad egyptskou krajinou a dodnes vzbuzuje údiv i otázky. Jak ji mohli staří Egypťané postavit s takovou přesností, bez moderních nástrojů a během pouhých několika desetiletí? Zatímco dříve se objevovaly i fantastické teorie o mimozemšťanech, současný výzkum naznačuje, že pravda je možná ještě fascinující – a především lidská.
Pyramida, postavená jako hrobka faraona Chufua, má základnu o délce přibližně 230 metrů na každé straně a dosahuje výšky asi 147 metrů. Skládá se z přibližně 2,3 milionu kamenných bloků, z nichž některé váží i přes 60 tun. Aby byla dokončena během jedné generace, musel být každý blok usazen v průměru každé tři až šest minut. Takové tempo se zdá téměř neuvěřitelné.
Skrytý systém ramp uvnitř pyramidy
Nový model, který vytvořil Vicente Luis Rosell Roig, nabízí elegantní vysvětlení. Klíčem k úspěchu mohl být důmyslný systém ramp zabudovaných přímo do těla pyramidy. Namísto jediné velké rampy nebo viditelné spirály kolem stavby využívali dělníci vnitřní, postupně se zvedající trasu.
Části vnějších vrstev zůstávaly dočasně otevřené, aby po nich bylo možné dopravovat kamenné bloky i pracovníky. Jakmile byla daná úroveň dokončena, mezery se vyplnily a rampa zmizela uvnitř struktury. Tím vznikla spirálovitá cesta, která umožňovala plynulý pohyb více pracovních týmů současně bez vzájemného překážení. Tento přístup řeší problémy starších teorií, protože nevyžadoval ani extrémně strmé rampy, ani jejich následné odstraňování.
Rychlost, organizace a důkazy z minulosti
Model zároveň ukazuje, že výstavba mohla probíhat překvapivě efektivně. Bloky mohly být pokládány každé čtyři až šest minut, což odpovídá odhadované době dokončení mezi 20 a 27 lety. Významnou roli hrála také logistika. Starověcí Egypťané využívali řeku Nile River k přepravě materiálu, zejména během pravidelných záplav, které usnadňovaly dopravu těžkých bloků přímo na staveniště.
Cenné informace přinášejí i starověké dokumenty, například Wadi al-Jarf Papyri, které popisují organizaci práce a fungování jednotlivých týmů. Každá skupina měla své jméno i specifickou roli, což naznačuje vysokou úroveň koordinace. Paralelně s tím archeolog Zahi Hawass objevil hrobky a nápisy, které ukazují, že stavitelé nebyli otroci, ale kvalifikovaní dělníci, kteří byli za svou práci respektováni.
Moderní projekt ScanPyramids navíc pomocí kosmického záření odhalil dosud neznámé dutiny uvnitř pyramidy. Ty by mohly souviset právě s tímto skrytým systémem ramp nebo s dalšími konstrukčními prvky, které zatím čekají na vysvětlení.
Velká pyramida tak možná přestává být záhadou zahalenou mýty a stává se důkazem mimořádné lidské schopnosti plánovat, organizovat a stavět v obrovském měřítku. Pokud se tato teorie potvrdí, nepůjde jen o vysvětlení jedné starověké hádanky, ale o připomínku toho, že i bez moderní technologie dokázali lidé vytvořit díla, která obstála ve zkoušce času. A možná právě to je na celém příběhu nejúžasnější.