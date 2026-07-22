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Velitelství pro operace dnes symbolicky změní velení, nad Prahou proletí gripeny

22. 7. 2026 – 10:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Velitelství pro operace dnes symbolicky změní velení, nad Prahou proletí gripeny
Ilustrační foto zdroj: Profimedia
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Velitelství pro operace Armády ČR dnes symbolicky změní velení.

Generálporučík Václav Vlček ho na pražské Vítkově předá generálmajorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. V 11:30 nad Prahou cvičně přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. profimedia-0801606109 Jaroslav Míka zdroj: Profimedia

Vlček stojí v čele Velitelství pro operace od srpna 2023, předtím byl zástupcem velitele. Loni byl povýšen na generálporučíka. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Na generálmajora byl povýšen rovněž loni.

Velitelství pro operace bylo zřízeno v roce 2020. Odpovídá za plánování, nasazení, řízení a zabezpečení ozbrojených sil ČR v operacích.

Tagy:
armáda ČR personální
Zdroje:
ČTK

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