Vedro bude sílit. Meteorologové čekají nejvyšší teploty uprostřed týdne
3. 8. 2026 – 7:48 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Do Česka se vrací horké počasí. Většinu týdne mají teploty stoupat nad tropickou třicítku, v úterý a ve středu mohou dosáhnout až 39 stupňů Celsia. Koncem týdne se sice ochladí, i tak ale zůstanou maxima kolem třicítky. Každý den se navíc mohou místy objevit přeháňky nebo bouřky.
Česko má před sebou další velmi teplý týden. Po krátkém ochlazení, které na konci minulého týdne přinesly bouřky, se mají už dnes vrátit tropické teploty. Podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude většina dnů jasná nebo polojasná, počasí ale mohou lokálně narušit přeháňky a bouřky.
V minulém týdnu zasáhla Česko vlna mimořádného vedra. Zhruba v polovině týdne vystoupaly teploty velmi vysoko a ve čtvrtek se dostaly dokonce nad 40 stupňů Celsia. Ochlazení přišlo až s bouřkami v závěru týdne, i poté ale zůstaly teploty na některých místech tropické.
Neděle byla kvůli větší oblačnosti mírnější. Meteorologové uvedli, že oblačnost bránila rychlejšímu vzestupu teplot, takže se maxima pohybovala většinou mezi 25 a 29 stupni. Přes 30 stupňů bylo jen na několika místech na jihu Moravy a Čech.
Už dnes se ale horko vrátí na většinu území. Teploty mají vystoupat na 31 až 35 stupňů, na Moravě až k 38 stupňům. Ještě tepleji může být v úterý a ve středu, kdy meteorologové očekávají maxima až 39 stupňů Celsia.
„Vlna horkého počasí bude pokračovat i ve středu, poté se začnou teploty pozvolna snižovat a také začne přibývat přeháněk i bouřek,“ uvedli meteorologové.
Ve čtvrtek se teploty většinou dostanou na 28 až 33 stupňů, na jihu Moravy ale může být ještě až 36 stupňů. Výraznější pokles má přijít v pátek, kdy se maxima budou pohybovat mezi 24 a 29 stupni. Podobné počasí meteorologové čekají také o víkendu, na jihu Moravy se však může teplota znovu dostat až k 31 stupňům.
Po většinu týdne má být jasno až polojasno. Více oblačnosti se očekává hlavně ve čtvrtek a v pátek. Přeháňky a bouřky se podle předpovědi mohou objevovat každý den, plošnější srážky ale ČHMÚ očekává hlavně ve čtvrtek a v pátek.
Nadcházející dny tak přinesou kombinaci vysokých teplot a lokálních bouřek. Největší zátěž lze čekat v první polovině týdne, kdy se teploty v některých regionech přiblíží čtyřicítce.