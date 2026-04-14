Vedra už jsou za rohem! Chladicí taška je potřeba při nákupech i výletech, v Actionu momentálně nestojí ani stovku
14. 4. 2026 – 7:00 | Magazín | BS
Oblíbený řetězec Action občas vytasí nabídky, nad kterými musíme kroutit hlavou. Jindy se ale jedná o ryze praktické záležitosti, bez kterých se neobejde nejspíš nikdo.
Jaro se v poslední době trochu mračí, ale už i meteorologové hlásí, že to opravdu nevydrží napořád a že se chystají nadprůměrné teploty. A to je teprve duben. v letních měsících se určitě opět dočkáme pořádných pařáků.
Snad každá domácnost v takových chvílích potřebuje vyřešit drobný, ale důležitý problém: Logistiku přepravy zboží z chladících boxů nebo mrazáků.
Samozřejmě existuje možnost hodit másla, mléka, sýry a maso jen tak do kufru a pak v pětatřiceti stupních honem pádit domů dřív, než se všechno rozpustí na kaši. Jenže tím byste si akorát přidělali starosti a daleko lepší samozřejmě bude citlivé potraviny uložit do chladicí tašky a zapomenout na všechny starosti.
Za takové řešení navíc opravdu nezaplatíte moc: Klasickou chladicí tašku momentálně nabízí Action za lidových 99,90.
Na výběr jsou čtyři barevné varianty, aby se nezapomínalo na estetické cítění. Samozřejmostí je dvojitý nastavitelný popruh, abyste tašku mohli vzít pohodlně do ruky i přes rameno. Protože, jak ostatně dodává i oficiální popis prodejce, chladicí tašku nemusíte využívat jen v kufru auta, když jedete na nákup, hodí se i při výletu či odpočinku na pláži.
Taška udrží potraviny chladnější sama o sobě, ještě ideálnější je ale ji kombinovat s „cihličkami“ z mrazáku, které udrží nízkou teplotu ještě daleko déle. I tyto chladicí vložky má Action v repertoáru a i tentokrát skoro zadarmo: Stojí 19,90.