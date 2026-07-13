Vedra udeří znovu naplno. Meteorologové varují před nebezpečnými bouřkami, sucho se ale nezlepší
13. 7. 2026 – 15:30 | Zpravodajství | Boris Staněk
Po krátkém oddechu se do Česka vrací tropické počasí. Nový týden přinese teploty přes 30 °C, dusno a také bouřky, které mohou být místy velmi silné. Meteorologové zároveň upozorňují, že očekávané srážky nepřinesou výraznou úlevu vysušené krajině.
Už začátek týdne nabídne letní teploty kolem 28 až 30 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne pak mohou na jihu Moravy, v Polabí i dalších nejteplejších oblastech teploměry znovu překročit tropickou třicítku. Podle meteorologů půjde o teplotně nadprůměrný týden.
Bouřky mohou přinést kroupy i silný vítr
Největší pozornost meteorologů se soustředí na úterý a středu. Právě v těchto dnech se očekává vznik přeháněk a bouřek, které mohou být na některých místech velmi intenzivní. Hrozí přívalové deště, silné nárazy větru i kroupy.
Meteorologové upozorňují, že přesná intenzita bouřek bude záviset na aktuálním vývoji atmosféry a případná výstraha bude upřesněna krátce před jejich příchodem.
Déšť sucho nespasí
Ačkoliv se mohou místy objevit vydatné lijáky, odborníci varují, že nepůjde o plošné srážky. Déšť bude velmi nerovnoměrný – zatímco někde během několika minut spadne několik desítek milimetrů vody, o pár kilometrů dál nemusí zapršet vůbec.
To znamená, že dlouhodobý problém se suchem bude pokračovat. Přívalové srážky navíc často po vyschlé půdě rychle odtečou a nestačí doplnit zásoby vody v krajině.
Pozor na požáry i pobyt venku
S pokračujícím horkem zůstává zvýšené také riziko vzniku požárů. Suchá vegetace se může snadno vznítit, zvláště při manipulaci s otevřeným ohněm nebo při odhození nedopalku cigarety.
Lékaři zároveň doporučují během tropických dnů omezit fyzickou námahu v odpoledních hodinách, dodržovat pitný režim a nenechávat děti ani domácí zvířata v zaparkovaných autech. Senioři, malé děti a lidé s chronickými onemocněními patří mezi nejohroženější skupiny.
Podle současných prognóz se navíc zdá, že horké počasí nebude jen krátkou epizodou. Výhledy naznačují, že druhá polovina července může být opět teplotně nadprůměrná a sušší než bývá obvyklé.