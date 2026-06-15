Vedra na obzoru! Zapomeňte na hučící větráky, Action prodává bezlopatkový luxus za 249 korun
15. 6. 2026 – 7:54 | Magazín | BS
Léto už brzy nabere na síle s plnou parádou a není od věci se na tropické extrémy pořádně připravit. Třeba s elegantním stolním ventilátorem.
Zatím to nemusíme řešit, ale už na konci týdne nejspíš ano. Meteorologické předpovědi se hromadně shodují v tom, že přijde dramatické a ostré oteplení a pak bude spousta z nás honem vymýšlet, jak horka zvládnout a jak se ochladit.
Nic nám přitom nebrání se na vlnu veder připravit. A díky nové nabídce z Actionu si u toho ani nemusíme zohyzdit obývák nějakou nevzhlednou vrtulí, ani za chladič nemusíme vysázet částku, ze které by se jednomu chtělo plakat.
Klasické vrtulové ventilátory samozřejmě také plní svůj účel, ale mají několik znatelných nevýhod:
Jsou hlučné, lapají prach, který pak rozfoukávají po místnosti, a esteticky se do moderního interiéru zrovna nehodí. Kdo chtěl doma tichou, bezpečnou a elegantní „věž“ bez viditelných lopatek, musel většinou sáhnout po prémiových značkách typu Dyson, u kterých se ceny běžně pohybují v řádech desítek tisíc korun.
Action teď ale nabízí chytrý kompromis pro osobní zónu. V jeho aktuální nabídce se objevil bezlopatkový stolní ventilátor značky Nor-Tec, a to za velmi dostupných 249 Kč.
Tento 34 cm vysoký kompaktní ventilátor je díky absenci rotujících lopatek především zcela bezpečný a zkrátka nehrozí, že by mohl jakkoliv poranit vás, dítě či třeba domácího mazlíčka.
Disponuje portem pro nabíjení v moderním standardu USB-C, takže není ani potřeba obzvlášť řešit zásuvky, protože ventilátor nabijete v případě nouze třeba i z notebooku či z powerbanky. Což se může obzvlášť hodit třeba pokud si ho chcete vzít večer na terasu a podobně.
Chladič navíc nabízí i tři volitelné rychlosti a 11 LED žárovek, které se mohou postarat o ambientní osvětlení, pokud máte zrovna náladu.
Je ale samozřejmě také potřeba nastavit si správná očekávání. Bavíme se o větráku za necelé tři stovky s výkonem 10 W. Je to vysloveně stolní ventilátor – pokud čekáte, že ho postavíte do rohu padesátimetrové místnosti, kterou vám vychladí na dvacet stupňů, pak se opravdu raději poohlédněte po klimatizaci, protože něco podobného malý stolní pomocník samozřejmě nesvede.
Jeho síla naopak tkví v osobním komfortu. Je to ideální chlazení na pracovním stole vedle monitoru či na nočním stolku pro klidnější spánek během tropických nocí. A bonus? Vypadá opravdu mnohem dráž, než kolik ve skutečnosti stojí.