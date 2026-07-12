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Začínala dvěma skleničkami denně a končila překvapivým zvykem. Vědma Baba Vanga odhalila svůj recept na dlouhověkost

12. 7. 2026 – 18:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Začínala dvěma skleničkami denně a končila překvapivým zvykem. Vědma Baba Vanga odhalila svůj recept na dlouhověkost
zdroj: Freepik
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Jméno Baby Vangy si většina lidí spojuje s proroctvími a záhadnými předpověďmi. Málokdo ale ví, že slavná bulharská věštkyně měla také vlastní recept na dlouhý a spokojený život. Nebyl založený na drahých elixírech ani přísných dietách. Věřila, že zdraví stojí na obyčejných každodenních návycích, které může dodržovat téměř každý.

Baba Vanga zemřela v roce 1996 ve věku 85 let. Po celý život se držela jednoduchých pravidel, která podle ní pomáhala udržovat tělo i mysl v dobré kondici.

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Chodila bosa a trávila čas v přírodě

Jedním z jejích nejznámějších zvyků byla chůze naboso. Jakmile to počasí dovolilo, odkládala boty a chodila po trávě nebo hlíně. Věřila, že kontakt se zemí člověka uklidňuje, dodává mu sílu a podporuje odolnost organismu.

Stejný přístup doporučovala i dětem. Podle ní měly trávit co nejvíce času venku a nebát se ušpinit.

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Jedla střídmě a vyhýbala se přejídání

Baba Vanga často opakovala, že lidé jedí mnohem více, než jejich tělo skutečně potřebuje. Její jídelníček byl jednoduchý a skládal se hlavně z lehkých pokrmů.

Doporučovala:

  • jíst polévky a zeleninová jídla,
  • dávat přednost žitnému chlebu,
  • zařazovat každý den mléčné výrobky,
  • jednou týdně jíst vařené obiloviny,
  • výrazně omezit maso, tuk i cukr,
  • úplně se vyhnout kouření.
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Dvě malé sklenky před jídlem

Nejvíce pozornosti dodnes přitahuje jedno z jejích doporučení. Tvrdila, že jedna až dvě malé sklenky brandy před jídlem prospívají trávení i krevnímu oběhu.

Současná medicína však tento názor nepotvrzuje. Lékaři upozorňují, že pravidelná konzumace alkoholu není vhodným prostředkem pro podporu zdraví a zvyšuje riziko řady onemocnění.

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Nedala dopustit na bylinky

Místo moderních wellness procedur si dopřávala koupele s léčivými bylinami. Oblíbila si především heřmánek a mátu, které podle ní sklidnily tělo i mysl.

I dnešní výzkumy naznačují, že například heřmánek může přispívat ke zmírnění stresu a navozovat pocit uvolnění.

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Největším nepřítelem byl podle ní stres

Na konci svého seznamu měla radu, kterou považovala za nejdůležitější. Vyhýbat se zbytečným hádkám, nenechat se pohltit stresem a dělat práci, která člověka těší.

Podle Baby Vangy totiž nervozita ničí organismus rychleji než mnoho špatných stravovacích návyků.

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Dvanáct pravidel Baby Vangy

  • choďte co nejčastěji bosí,
  • trávit čas v přírodě,
  • dávejte přednost polévkám,
  • volte žitný chléb,
  • každý den si dopřejte mléčné výrobky,
  • jednou týdně zařaďte obiloviny,
  • omezte maso,
  • omezte cukr,
  • nekuřte,
  • dopřejte si relaxaci pomocí bylinek,
  • vyhýbejte se stresu a zbytečným konfliktům.

Přestože některé rady Baby Vangy dnešní věda nepotvrzuje – zejména doporučení týkající se alkoholu – většina jejích zásad stojí na střídmosti, pohybu, pobytu v přírodě a psychické pohodě. A právě tyto principy odborníci považují za důležité i dnes.

Tagy:
alkohol bylinky polévka životospráva Baba Vanga
Zdroje:
Science Direct, The Guardian, pmc.ncbi, kniha: Vanga: A Life in Stories
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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