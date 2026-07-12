Začínala dvěma skleničkami denně a končila překvapivým zvykem. Vědma Baba Vanga odhalila svůj recept na dlouhověkost
12. 7. 2026 – 18:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jméno Baby Vangy si většina lidí spojuje s proroctvími a záhadnými předpověďmi. Málokdo ale ví, že slavná bulharská věštkyně měla také vlastní recept na dlouhý a spokojený život. Nebyl založený na drahých elixírech ani přísných dietách. Věřila, že zdraví stojí na obyčejných každodenních návycích, které může dodržovat téměř každý.
Baba Vanga zemřela v roce 1996 ve věku 85 let. Po celý život se držela jednoduchých pravidel, která podle ní pomáhala udržovat tělo i mysl v dobré kondici.
Chodila bosa a trávila čas v přírodě
Jedním z jejích nejznámějších zvyků byla chůze naboso. Jakmile to počasí dovolilo, odkládala boty a chodila po trávě nebo hlíně. Věřila, že kontakt se zemí člověka uklidňuje, dodává mu sílu a podporuje odolnost organismu.
Stejný přístup doporučovala i dětem. Podle ní měly trávit co nejvíce času venku a nebát se ušpinit.
Jedla střídmě a vyhýbala se přejídání
Baba Vanga často opakovala, že lidé jedí mnohem více, než jejich tělo skutečně potřebuje. Její jídelníček byl jednoduchý a skládal se hlavně z lehkých pokrmů.
Doporučovala:
- jíst polévky a zeleninová jídla,
- dávat přednost žitnému chlebu,
- zařazovat každý den mléčné výrobky,
- jednou týdně jíst vařené obiloviny,
- výrazně omezit maso, tuk i cukr,
- úplně se vyhnout kouření.
Dvě malé sklenky před jídlem
Nejvíce pozornosti dodnes přitahuje jedno z jejích doporučení. Tvrdila, že jedna až dvě malé sklenky brandy před jídlem prospívají trávení i krevnímu oběhu.
Současná medicína však tento názor nepotvrzuje. Lékaři upozorňují, že pravidelná konzumace alkoholu není vhodným prostředkem pro podporu zdraví a zvyšuje riziko řady onemocnění.
Nedala dopustit na bylinky
Místo moderních wellness procedur si dopřávala koupele s léčivými bylinami. Oblíbila si především heřmánek a mátu, které podle ní sklidnily tělo i mysl.
I dnešní výzkumy naznačují, že například heřmánek může přispívat ke zmírnění stresu a navozovat pocit uvolnění.
Největším nepřítelem byl podle ní stres
Na konci svého seznamu měla radu, kterou považovala za nejdůležitější. Vyhýbat se zbytečným hádkám, nenechat se pohltit stresem a dělat práci, která člověka těší.
Podle Baby Vangy totiž nervozita ničí organismus rychleji než mnoho špatných stravovacích návyků.
Dvanáct pravidel Baby Vangy
- choďte co nejčastěji bosí,
- trávit čas v přírodě,
- dávejte přednost polévkám,
- volte žitný chléb,
- každý den si dopřejte mléčné výrobky,
- jednou týdně zařaďte obiloviny,
- omezte maso,
- omezte cukr,
- nekuřte,
- dopřejte si relaxaci pomocí bylinek,
- vyhýbejte se stresu a zbytečným konfliktům.
Přestože některé rady Baby Vangy dnešní věda nepotvrzuje – zejména doporučení týkající se alkoholu – většina jejích zásad stojí na střídmosti, pohybu, pobytu v přírodě a psychické pohodě. A právě tyto principy odborníci považují za důležité i dnes.